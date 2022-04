Google Stadia a annoncé les jeux qui rejoindront gratuitement le catalogue Stadia Pro en mai. Et Outriders va ravir les amateurs de shooter RPG en coop.

Après vous avoir fait cauchemarder en avril avec World War Z : Aftermath (disponible en version d’essai) ou encore la virée spatiale apocalyptique Deliver Us the Moon, Google Stadia prépare déjà le mois de mai avec du renfort de taille, pour tous les âges.

Les premiers titres ajoutés au catalogue en mai ont été annoncés. On trouve notamment Outriders, l’ambitieux jeu de Square Enix qui avait été proposé dès sa sortie sur la plateforme. Ce shooter RPG en coop se déroule dans un univers sombre et futuriste. Il met en scène des pionniers déchus qui reviennent avec d’énormes pouvoirs pour lutter pour leur survie. Le titre sera désormais disponible gratuitement pour les abonnés à Stadia Pro, très probablement avec sa nouvelle extension Worldslayer dans laquelle une force encore plus démoniaque se dresse sur la route des Outriders. Si vous avez aimé Destiny ou encore Gears of War (dont certains développeurs sont derrière Outriders), vous devriez vous lancer dans la bataille.

Apparu sur Nintendo Switch et PC, Lumote : The Mastermote Chronicles est un jeu de plateforme 3D tout lumineux et mignon dans lequel vous incarnez une créature bioluminescente qui doit lutter contre une altération pour reprendre le pouvoir et remettre de la couleur dans le monde.

Enfin, on ne présente plus la célèbre Pat’ Patrouille chère aux enfants. Elle débarque sauver Adventure City dans un jeu tiré du film d’animation.

Quels sont les jeux ajoutés au service en avril 2022 ?

À compter du 1er mai :

Lumote : The Mastermote Chronicles

Outriders

Pat’Patrouille : A la rescousse d’Adventure City

Kaze and the Wild Masks

Attention : vous avez jusqu’au 30 avril pour ajouter à votre bibliothèque plusieurs jeux qui ne seront plus accessibles par la suite :

Floor Kids

Kemono Heroes

Life is Strange Before The Storm Remastered.

Life is Strange Remastered.

Trine 4: The Nightmare Prince

Une fois ajoutés, ils restent accessibles tant que vous êtes abonné Stadia Pro, même s’ils ne sont plus offerts par Google.

Quels sont les jeux gratuits sur Stadia Pro ?

Cette liste tient compte des jeux qui peuvent être actuellement déverrouillés par de nouveaux abonnés à l’offre. Nous n’indiquons pas les jeux qui ont été disponibles par le passé, mais qui ont quitté le service.

Pour découvrir le service de cloud gaming et tous ses jeux Pro, vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit offert à tous les titulaires d’un compte Google. Vous pourrez ainsi débloquer tous les jeux à disposition dans la bibliothèque Stadia Pro et y jouer sur supports mobiles, PC, Mac ou même Android TV. Et ce, sans avoir besoin de la manette officielle.

Au total, ce sont actuellement une cinquantaine de jeux qui sont jouables pour les abonnés ou lors du mois d’essai. Vous pouvez également profiter de nombreuses démos (Chorus, Immortals Fenyx Rising, Resident Evil Village, etc.).

Adam Wolfe

Bloodstained : Ritual of the Night

Blue Fire

Cake Bash

Came From Space & Ate Our Brains

Chicken Police – Paint it RED!

Chronos : Before The Ashes

City Legends: The Curse of the Crimson Shadow

Control Ultimate Edition

Cosmic Star Heroine

Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Darksiders 3

Darksiders Genesis

Darkwood

Dawn of the Monsters

Deliver Us The Moon

Destroy All Humans

DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders

Epistory: Typing Chronicles

Falconeer Warrior Edition

Floor Kids

Foreclosed

Grime

Gunsport

Hello Engineer – Early Access

Hello Neighbor Hide & Seek

Hitman The Complete First Season

Hundred Days – WInemaking Simulator

Journey to the Savage Planet : Emp. of Month Edition

Kemono Heroes (jusqu’au 30 avril)

Killer Queen Black

Life Is Strange Remastered (jusqu’au 30 avril)

Life Is Strange: Before The Storm Remastered (jusqu’au 30 avril)

Little Nightmares

Little Nightmares 2

Lumote : The Mastermote Chronicles (à compter du 1er mai)

(à compter du 1er mai) Merek’s Market

Nanotale – Typing Chronicles

Nine to Five – Early Access

One Hand Clapping

Outriders (à compter du 1er mai)

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

Pat’Patrouille : A la rescousse d’Adventure City (à compter du 1er mai)

PHOGS!

PixelJunk Raiders

Player’s Unknown Battlegrounds

Race with Ryan : Road Trip Deluxe Edition

Republique

Saints Row IV : Re-elected

Shantae: Risky’s Revenge

Super Party Animale (gratuit pour tous)

Terraria

The Darkside Detective

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Transformers : Battlegrounds Complete Edition

Trine 4 – The Nightmare Prince (jusqu’au 30 avril)

Wavetale

Wave Break

World War Z: Aftermath

Wreckfest

Ys IX: Monstrum Nox

Vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit de Stadia Pro pour essayer ces jeux et ceux à déverrouiller dans la bibliothèque. Certains jeux proposent aussi désormais de 30 à 120 minutes de test avant d’acheter.

