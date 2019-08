Android 10 se rapprochant, de plus en plus d’applications Google ont le droit à leur thème sombre. C’est désormais au tour de Google Pay d’y passer.

Ça y est, nous arrivons à la dernière ligne : Android 10, qui n’aura plus de sobriquet de dessert sucré désormais, ne va plus tarder à sortir en version finale. Après tout, la dernière bêta est dispo depuis quelques jours maintenant.

La grande nouveauté de cette version est la disponibilité d’un thème sombre global. Google y adapte petit à petit toutes ses applications, et voici la dernière en date.

Thème sombre pour Google Pay

Comme repéré par 9to5Google, il s’agira de Google Pay. La version 2.96.264233179 de l’application permet en effet de l’activer automatiquement, si Android 10 est configuré de la sorte ou que le mode économie de batterie est activé.

Cette version est en cours de déploiement à l’heure actuelle, et ne devrait plus tarder à arriver sur votre smartphone. Quant à Android 10 dans sa version finale, il faudra encore être un peu plus patient.