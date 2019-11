Google Maps intègre désormais Google Traduction pour faciliter la recherche d'un lieu en particulier dans les pays étranger.

Google tend de plus en plus à créer un écosystème applicatif fonctionnant main dans la main. Elle est révolue l’époque où chaque application se suffisait à elle-même, elles communiquent désormais entre elles. Google le prouve une nouvelle fois avec « Speakeasy » l’alliance de Google Maps et de Google Traduction.

Cette fonctionnalité très pratique permettra de laisser Google Maps prononcer des noms de lieux ou de rues, comme le fait Google Traduction. Une idée qui devrait faciliter la communication avec les taxis locaux pour retrouver son hôtel, mais aussi pour demander sa route à des passants selon Google. Un bouton permet également d’ouvrir directement Google Traduction afin de pouvoir traduire davantage de mots. Ironique pour une application de GPS que de pousser son utilisateur à demander sa route…

Ces nouveautés couvrent 47 pays dans le monde entier, dont la France et intègre 50 langues différentes. Officiellement, elles sont d’ores et déjà disponibles sur Android et iOS. Réellement, nous n’avons encore rien reçu sur les smartphones de la rédaction.

Une application centrale

Il devient clair que Google souhaite conserver Maps comme l’un des piliers centraux de son écosystème et justifie le manque de qualité par rapport à la fonction « look around » d’Apple Plans par de nouvelles fonctionnalités visant à rendre l’application indispensable pour ses utilisateurs.

On peut par exemple citer la recommandation d’adresses, l’avertisseur d’accidents (et de radars, ne nous le cachons pas), l’aide aux personnes mal voyantes, ou encore la navigation en réalité augmentée.