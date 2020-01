Google Play Store : préinscription rimerait avec téléchargement automatique

Sur le Google Play Store, les applications et jeux pour lesquels vous vous serez préinscrits pourraient se télécharger automatiquement sur votre smartphone ou tablette.

Dans un bon nombre de cas, une application ou un jeu Android voit sa fiche Play Store être créée quelques jours ou semaines avant sa sortie officielle. Cela permet généralement aux utilisateurs de se préinscrire facilement afin de recevoir une notification dès qu’ils pourront télécharger l’objet immatériel de leur convoitise. Or ledit téléchargement pourrait bien devenir automatique pour simplifier la vie des gens.

En effet, les équipes de XDA Developers ont fouillé dans le code du Play Store et ont remarqué que Google semble être en train de préparer des téléchargements automatiques pour toutes ces applications auxquelles vous pourriez vous préinscrire. En fouillant dans le code APK de la version 18.6.28 du magasin d’applications, ils ont en effet trouvé des mentions assez explicites telles que « notification_prereg_auto_install_success ».

Cette app est maintenant installée sur votre appareil

En outre, Google a même préparé des phrases à envoyer dans les notifications pour prévenir les utilisateurs que l’application a été téléchargée. On peut ainsi lire des choses que l’on pourrait traduire en français comme suit :

« Vous vous êtes préinscrit pour cette app et elle est maintenant installée sur votre appareil. Profitez-en bien ! »

« Vous vous êtes préinscrit pour ce jeu et il est maintenant installé sur votre appareil. Bonne partie ! »

Pour les éditeurs et les développeurs, cette fameuse préinscription permet de créer de l’engagement et d’avoir une bonne idée de l’engouement que provoque leur application ou jeu. Avec un téléchargement automatique, ledit engagement est encore plus important.

On espère simplement que les utilisateurs pourront paramétrer cette fonctionnalité selon leurs préférences pour ne pas non plus avoir l’impression qu’on leur force la main. On imagine déjà qu’il sera possible de limiter les téléchargements aux connexions Wi-Fi.