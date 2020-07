Google prépare une refonte de Gmail autour de Google Docs, Meet et Rooms

Google annoncera la semaine prochaine les nouveautés à venir pour Gmail autour des différents outils de collaboration en équipe. Le client mail de Google devrait devenir le centre névralgique autour duquel graviteront Google Docs, Meeet, Chat ou Rooms.

Gmail, le service de courrier électronique de Google, pourrait connaître une profonde refonte dans les prochains jours. En effet, à l’occasion d’une série de conférences « Cloud Next ’20 OnAir » qui a lieu sur neuf semaines, Google présentera la semaine prochaine les nouveautés liées à la « productivité et la collaboration ». Néanmoins, comme a pu le repérer Tahin Rahman sur Twitter dans des captures d’écran partagées par 9to5Google, on sait d’ores et déjà à quoi ressembleront ces nouvelles fonctionnalités.

Pour aller plus loin

Gmail : 15 astuces pour maîtriser le client mail de Google

Tahin Rahman a en effet découvert sur le site de l’événement Cloud Next plusieurs images permettant de découvrir la future interface de Gmail sur smartphone. La principale différence devrait résider au niveau des onglets présents en bas de l’écran. En effet, si l’on découvre un onglet « Mail » présent à gauche, ainsi qu’un onglet « Meet » à droite — déjà disponible sur la version iOS de Gmail — deux autres semblent faire leur apparition : Chat et Rooms.

Comme son nom l’indique, l’onglet Chat permet ainsi d’accéder directement à la messagerie instantanée intégrée à Gmail pour les entreprises. Pratique pour pouvoir discuter directement avec ses collègues sur certains projets, que ce soit en tête à tête ou à plusieurs. L’onglet Rooms correspond quant à lui au service de Google concurrent de Slack ou Microsoft Teams qui permet de se regrouper pour discuter de certains sujets en fonction des différentes salles. On peut ainsi avoir une « room » par équipe, par projet ou par thématique.

Meet, Chat, Rooms et Google Docs intégrés dans Gmail

D’autres captures d’écrans partagées par Tahin Rahman permettent de découvrir l’interface PC de Gmail, avec différentes rubriques sur le volet gauche pour accéder à Chat, Rooms ou Meet. Cependant, pour la version Web, Google irait encore plus loin en intégrant également Google Docs à son interface de webmail. En ouvrant un lien vers un Google Doc depuis Chat, on pourrait ainsi l’ouvrir directement depuis l’interface de Gmail, afin de rester dans le même écosystème et de faire ses modifications avec ses collègues.

C’est d’ailleurs l’idée globale derrière cette refonte de Gmail : permettre d’avoir une seule interface à laquelle accéder pour effectuer toutes ses tâches collaboratives. En plus de la discussion par Google Chat et de la collaboration d’un fichier Google Docs, les utilisateurs pourront également passer des appels vidéo Google Meet avec la webcam qui se superpose au document de travail.

Il semble néanmoins que ces différentes fonctionnalités ne soient prévues pour l’heure que pour les entreprises utilisant la suite Google. Les outils mis en avant sont avant tout centrés sur la collaboration en entreprise et Google Rooms par exemple est pour l’instant réservé aux seuls utilisateurs de comptes Google pour les entreprises. Ces nouvelles fonctionnalités devraient être présentées officiellement par la firme la semaine prochaine.