Google Chrome sur Android : programmer vos téléchargements quand bon vous semble sera bientôt possible

Google Chrome prépare une fonctionnalité permettant de programmer la date et l'heure de votre téléchargement afin de mieux organiser et gérer l'utilisation de vos données mobiles.

Difficile de parler de Google Chrome sans évoquer le fait qu’il s’agit du navigateur web le plus populaire, a fortiori sur Android. Cela dit, malgré ce titre, l’application peut encore et toujours s’améliorer, notamment sur sa gestion des téléchargements. Et, justement, une petite nouveauté se précise de ce côté-là.

Pour aller plus loin

Les meilleurs navigateurs Internet sur Android en fonction de vos besoins

Comme le révèle le site Techdows, Google Chrome sur Android prépare l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de planifier un téléchargement à une date et une heure précises. Cette option peut se montrer bien pratique si vous souhaitez récupérer une image ou un fichier, mais que votre connexion au moment de valider le téléchargement n’est pas optimale.

Profitez dès maintenant de la programmation de téléchargements sur Chrome pour Android

Sur la version finale de Chrome, la nouveauté en question ne marche pas encore. Cependant, la fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur Chrome Canary, la version du navigateur destinée au développeurs ; c’est l’occasion d’en avoir un bon aperçu.

Chrome Canary (Instable) Télécharger gratuitement

Sur Chrome Canary, il faut donc taper « chrome://flags » dans la barre d’adresse puis chercher le flag Enable download later pour l’activer. Ainsi, dès que vous souhaiterez lancer un téléchargement sur vos données mobiles, une fenêtre pop-up s’affichera pour vous demander si vous souhaitez faire cela tout de suite, attendre une connexion Wi-Fi ou sélectionne une date et une heure.

Choisissez l’option que vous préférez // Source : Frandroid Choisissez la date // Source : Frandroid Choisissez l’heure // Source : Frandroid

Pour que cette fenêtre s’affiche même quand vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, il vous faudra aussi activer le flag Show download later dialog on WIFI.

Une fois que vous aurez programmé le premier, vous pourrez toujours vous rendre dans la page de Chrome dédiée aux téléchargements. Une section « téléchargement programmé pour plus tard » s’affichera alors en haut de la liste pour que vous puissiez encore le supprimer ou modifier la planification.

On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité arrivera officiellement sur la version finalisée de Google Chrome pour Android. Sur cette mouture, on peut d’ailleurs aussi activer le flag dédié à cette option, mais celui-ci ne semble pas fonctionner pour le moment. Il faudra sans doute patienter un petit peu.

Sur une tout autre thématique, le navigateur de la firme de Mountain View devrait aussi bientôt offrir la possibilité de définir un mot en un seul clic sur Android.