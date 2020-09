Google Maps se prépare à accueillir un vrai mode sombre sur son application

Des indices trouvés dans le code l'application Android de Google Maps tendent à montrer qu'un mode sombre se prépare à être déployé sur le service de navigation.

Il existe déjà une sorte de mode sombre sur Google Maps, mais celui-ci ne s’active que lorsqu’on déclenche la navigation en voiture. Par défaut, l’interface s’assombrit quand vous passez dans un tunnel ou qu’il fait nuit afin de ne pas vous éblouir. Vous pouvez cependant régler cette option dans les paramètres > paramètres de navigation > affichage de la carte > jeu de couleurs. Étrangement, la fenêtre qui s’affiche quand vous appuyez sur l’icône du micro dans la barre de recherche peut aussi être noircie.

Vers un mode sombre plus complet sur Google Maps

Oui, mais voilà, le reste de l’application du célèbre service de cartographie continue de proposer une interface blanche classique sans que nous puissions la changer. Sauf que les équipes de 9to5Google sont allées fouiller dans l’APK de Google Maps et y ont découvert quelques preuves intéressantes laissant indiquer que le mode sombre complet n’est plus très loin.

Ainsi, dans la version 10.5 de Google Maps sur Android, des lignes de code évoquent explicitement cette option « DARK_MODE_SETTING ». En lisant ces éléments, on devine qu’il devrait être possible de choisir entre un mode sombre et un mode clair. Surtout, ces ajustements se feraient de manière indépendante pour l’interface de l’application et la carte si l’on en croit quelques bouts de phrases préparées pour avertir l’utilisateur, par exemple : « Dans les paramètres, vous pouvez aussi changer l’apparence de la carte pendant la navigation ».

Une question d’accessibilité

Notons que sur Google Maps, la question du thème sombre doit être abordée avec un maximum de précaution. En effet, cette fonctionnalité ne doit pas être pensée uniquement dans un cadre esthétique, il faut aussi faire attention à ce qu’elle ne soit pas un obstacle à l’accessibilité. Or, sur un service de cartographie, cette problématique revêt une importance accrue au vu des nombreux éléments que l’on peut ou doit afficher sur le plan. Autant de choses à vérifier minutieusement, et c’est sans doute pour cela que Google prend son temps.

Par ailleurs, les preuves ainsi découvertes dans l’APK prouvent simplement que les développeurs de Google se penchent sur la question du mode sombre sur Maps, pas qu’ils en proposeront forcément un à court ou moyen terme.