Google Play : les petites nouveautés intéressantes à connaître en novembre

Le système Google Play de nos smartphones et tablettes Android se met à jour en ce mois de novembre avec quelques petites améliorations, comme les téléchargements via le Play Store. Google a publié le résumé des modifications de son système.

Chaque mois, Google publie le résumé des mises à jour de Google Play et du Play Store. L’occasion de corriger des bugs, mais aussi d’améliorer les services Google, comme c’est le cas ce moi-ci. Au programme : l’arrivée du sélecteur de photos d’Android 13 sur des versions plus anciennes de l’OS, une petite nouveauté pour les enfants sous contrôle parental ou encore des optimisations du Play Store.

Le Play Store s’améliore encore

Google a annoncé ajouter de nouvelles fonctionnalités « pour vous aider à découvrir les applications et les jeux que vous aimez », sans en dévoiler davantage. D’autant plus que l’interface du magasin d’application a été revue il y a quelques mois.

Le Play Store profite aussi d’améliorations sur Play Protect (pour protéger les appareils) ainsi que « diverses optimisations de performances, corrections de bugs et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité ». Enfin et c’est une bonne nouvelle, le téléchargement et l’installation d’applications devraient être plus rapides et plus fiables.

Les améliorations de Google Play en novembre 2022

Mis à part le Play Store, les autres fonctions des services Google profitent aussi d’améliorations. C’est le cas de la gestion de compte : jusqu’à maintenant, les utilisateurs supervisés (par exemple via le contrôle parental) ne pouvaient pas modifier l’heure du smartphone. Désormais, ils peuvent le faire, mais à la condition qu’il n’y ait pas de limite de temps activée. Vos bambins ne pourront pas tricher malheureusement (pour eux).

Autre bonne nouvelle, c’est le nouveau sélecteur de photos qui s’étend jusqu’aux smartphones sous Android 4.4. Il s’agit d’une fonction disponible dans certaines applications qui ont besoin d’accéder aux images et vidéos de votre appareil. C’est donc notamment pratique pour les applications de messagerie instantanée.

Aussi, Google Wallet voit son API mise à jour « pour autoriser les liens profonds vers d’autres écrans Google Wallet ». D’un autre côté, les marchands vont pouvoir créer dynamiquement un bouton GPay et le personnaliser. Les nouveautés d’Android peuvent perdre certains utilisateurs et Google semble être au courant. Il met à jour « l’expérience de formation des utilisateurs » pour ces changements.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.