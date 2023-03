Plus de mauvaises surprises : le Play Store va vous dire si une application est trop buguée

Google commence à déployer un changement sur son Play Store : sur la page d'une application que vous voulez télécharger, le magasin pourra vous dire s'il y a des crashs avec celle-ci chez d'autres utilisateurs ayant le même smartphone ou la même tablette. De quoi savoir si son appareil est assez puissant ou non pour faire tourner le jeu du moment par exemple.

Un exemple de sentiment horrible, c’est lorsqu’on passe du temps à télécharger un jeu vidéo sur mobile, qu’on passe l’écran de chargement et que… ça rame. En plus d’être frustrant, cela nous fait perdre du temps. Pour régler ce problème, le Play Store va vous indiquer si telle ou telle application a tendance à s’arrêter sur votre smartphone ou votre tablette tactile. Ce alors même que le magasin d’applications va se faire plus discret sur Android 14.

C’est l’expert d’Android Mishaal Rahman qui rapporte le changement apporté au Play Store – via Android Police. Il indique que certains utilisateurs ont un message d’alerte lorsqu’ils souhaitent installer certaines applications, chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. Dans un autre tweet, il précise que d’autres mentions du changement avaient déjà été montrées, dont une première dès le mois d’octobre. On peut penser que le déploiement se fasse plus largement actuellement, après une phase de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs.

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."

I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.

Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2023