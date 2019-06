Vous cherchez une application pouvant vous aider à suivre au mieux vos séries ? Savoir à quel épisode vous en êtes, quand est-ce que le prochain arrive ? Nous avons sélectionné 5 applications qui vous aideront à regarder vos séries de la manière la plus organisée possible.

Avec la recrudescence du nombre de séries populaires, on peut vite s’y perdre dans notre suivi. Pour vous aider à vous organiser dans votre suivi de séries, voici quelques applications pour être au top de l’organisation.

TV Time : la référence

TV Time est clairement l’application liée au suivi de séries la plus populaire. Avec plus de 5 millions de téléchargements sur Android, cette application française — cocorico — est également présente sur iOS.

Elle est vite devenue la référence dans son domaine avec ses différentes fonctionnalités comme les statistiques de visionnage qui comportent votre nombre d’épisodes vus, et le temps passé à les regarder par exemple. On a aussi un système de notifications pour l’arrivée d’un épisode et de widgets pour l’écran d’accueil.

Elle offre également un système de proposition d’articles et de podcasts selon les séries que vous regardez et permet d’interagir avec la communauté de plus en plus nombreuse sur l’application.

L’application est 100 % gratuite et avait été une de nos app de la semaine.

Hobi : le challenger au design presque parfait

En ce moment, le standard en termes de design c’est le minimalisme. Il faut quelque chose d’esthétique, mais simple et si possible avec un mode sombre. Hobi l’a bien compris. Elle est clairement la meilleure application sur le plan du design dans cette sélection, que ce soit sur Android ou iOS. Elle n’est pas en manque au niveau des fonctionnalités non plus !

Avec un grand catalogue de séries à suivre, vous devriez trouver ce que vous avez déjà vu pour remplir votre liste. Il vous proposera donc des statistiques sur ce que vous avez vu et des propositions de séries à voir selon vos goûts. Hobi peut également se lier à votre compte Trakt.tv ce qui est un avantage non négligeable tant ce service automatisé de suivi de visionnage de séries commence à se populariser.

À noter que l’application n’est disponible qu’en anglais.

L’application est gratuite, mais possède un mode premium pour enlever les publicités (qui ne sont pas dérangeantes), être disponible sur un nombre illimité d’appareils et avoir des statistiques supplémentaires, etc.

La version premium coûte 7,99 euros par an ou 21,98 euros pour toujours, mais vous pouvez aussi avoir 3 mois de premium offert en invitant 3 amis à utiliser l’application. Cependant, vous pouvez clairement vous contenter de la version gratuite.

CineTrak : les avis comptent

Quand on cherche des applications de suivi de séries, on tombe très vite sur CineTrak. Cette application fait la part belle aux avis des utilisateurs dans son interface. Dès que l’on arrive sur l’application, on a une liste de séries les plus tendance du moment. Si on swipe à droite, on a les plus populaires, ensuite les plus jouées, etc.

Sur cet accueil, on voit à chaque série sa notation et le nombre de personnes en train de la regarder grâce à l’implémentation de Trakt.tv qui est encore plus au centre de l’application que sur Hobi.

Sur ce design très sympathique basé sur les swipes, on ressent une certaine satisfaction tellement la navigation est fluide. On peut même s’en servir pour ses visionnages de films puisqu’elle propose également ce service.

L’application est gratuite, mais possède une version premium pour enlever les publicités (un bandeau en bas de l’application), des sélections personnalisées ou encore des listes thématiques, etc.

La version premium va de 3,99 dollars à 99,99 dollars selon vos préférences. Il est compliqué de se contenter de la version gratuite tant elle reste bridée par rapport à la premium.

SeriesGuide : pour le widget

SeriesGuide est assez semblable à CineTrak ou Hobi. Elle a un design agréable, une navigation qui l’est tout autant et aussi la compatibilité avec Trakt.tv. Mais chacune de ces applications se différencie pour une raison.

Pour SeriesGuide, c’est la présence d’un widget. Alors oui, TV Time le possède aussi, mais ici SeriesGuide garde la compatibilité avec Trakt. On peut donc avoir les séries à venir basées sur notre compte Trakt dans ce widget.

L’application est gratuite avec un mode premium qui offre les notifications, un thème clair, et des options supplémentaires pour le fameux widget.

Cette version premium coûte 3 euros par an ou 7 euros pour la garder à vie.

Mais depuis Hobi, on vous parle du service Trakt, si vous ne connaissez pas, on vous explique dans le point suivant.

Trakt : le système automatisé

Trakt a un objectif : automatiser ce suivi de séries. Qui a envie à la fin d’un épisode d’aller dans son application, chercher la série, chercher la saison, chercher l’épisode et le cocher pour dire que c’est bon, on l’a vu ?

Avec Trakt, plus besoin, lorsque votre compte est créé, vous pouvez voir les lecteurs multimédias et sites de streaming compatibles pour que dès que vous ayez vu un épisode, Trakt le coche à votre place. Il est compatible avec différents services comme Netlfix, Kodi, VLC ou Archos Video. N’ayant pas d’application propriétaire, il est important d’avoir une application compatible si vous souhaitez utiliser ce système.

Vous pouvez vous y inscrire via ce lien.

Vous avez à présent toutes les cartes en main pour optimiser au mieux le suivi de vos séries et ne plus jamais rater un épisode !