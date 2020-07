Nuits des étoiles 2020 : 6 applications Android et iOS pour ne rien manquer du spectacle

Du 7 au 9 août se tient la 30e édition des Nuits des étoiles. L’occasion un peu partout en France d’admirer la voûte céleste et notamment les Perséides, ces étoiles filantes qui traverseront le ciel. Et si vous n’êtes pas au point pour votre session d’observation estivale, et pour le reste de l’année aussi, voici une liste d'applications Android et iPhone pour en profiter pleinement.

Avec de nouvelles Nuits des étoiles en vue (7-9 août), quoi de mieux que de profiter des belles soirées d’été pour dégainer votre smartphone et partir à la conquête du ciel ? Voici notre sélection d’applications pour vous permettre de vivre l’événement au plus près, que vous soyez un expert de la voûte céleste ou novice en recherche de la Grande Ourse.

Night Sky

C’est l’une des références pour regarder le ciel. Night Sky propose de véritablement plonger dans la galaxie tout autour de vous. En bougeant votre smartphone à 360°, vous pourrez apercevoir plus de 60 millions d’étoiles, avec une très haute définition. Il est même possible de faire un « petit voyage » sur la Lune ou une visite des planètes pour découvrir leur structure interne. On aime l’interface simple, l’affichage d’informations importantes comme la pollution lumineuse ou le mode nuit adapté à l’heure.

Night Sky profite de la réalité augmentée pour que vous puissiez bien vous situer et mieux repérer les constellations. Vous aurez un aperçu de l’évolution des conditions d’observation des étoiles jour par jour, la possibilité de savoir à quelle heure la station ISS survolera votre position et d’obtenir un rappel pour ne pas la manquer. L’appli dispose d’une fonction de recherche pour trouver tout autour de vous une planète, une constellation, une planète, une comète, etc. Et il y a même un quiz pour parfaire vos connaissances.

Si Night Sky est gratuite, l’appli propose un forfait Premium qui permet d’obtenir des fonctions supplémentaires comme l’accompagnement en méditation de pleine conscience tout en observant les étoiles (peut ajouter les données à l’application Santé de l’iPhone), la cartographie de l’aurore pour profiter du meilleur point de vue autour de vous, une visite guidée du ciel.

Disponible uniquement sur iOS (mais aussi pour Mac, Apple Watch et Apple TV), Night Sky profite de l’aide de Siri pour trouver une planète ou tout autre objet céleste et vous y emmener.

Prix : gratuit – Forfait premium à 4,49 euros par mois ou 19,99 euros par an (un mois d’essai gratuit)

SkySafari

L’appli fait à peu près comme toutes les autres au niveau de l’observation des étoiles : des informations apportées sur chaque astre, éléments, satellites, jusqu’à leur emplacement signalé en 3D ou représentation mythologique pour les constellations. À tout cela, SkySafari ajoute la possibilité de savoir à quoi ressemblait le ciel il y a des millénaires et même à quoi vous attendre dans le futur. Cela vaudra pour revivre une pluie de météores ou un passage d’étoiles filantes. L’application vous indique aussi les éléments du soir à ne pas manquer et le meilleur endroit pour se positionner. Plus de 120 000 étoiles, 200 constellations, nébuleuses et galaxies sont répertoriées, ainsi que le tracé de l’ISS. Et vous pourrez même décoller pour voir la Terre depuis l’espace, virtuellement évidemment ! On apprécie aussi le guide pour bien prononcer le nom des objets célestes.

L’application est gratuite, mais certaines options nécessiteront de débourser quelques euros.

SkySafari - Application d'astronomie Télécharger gratuitement

Star Walk 2 Free

Encore une app assez simple à utiliser et qui fait office d’encyclopédie des étoiles avec un maximum de détails. Vous pointez le smartphone vers le ciel et les infos viennent à vous, même sans connexion internet. Pour plus d’immersion, Star Walk 2 s’enrichit d’effets visuels et sonores,et d’une dose de réalité augmentée pour profiter du tout.

On retrouve des illustrations en 3D pour mieux identifier les constellations. Vous pourrez aussi ainsi distinguer des planètes, comètes et autres satellites. Le mode nuit permet quant à lui d’ajuster la luminosité de l’écran à votre environnement pour mieux profiter de l’observation et la fonction « Machine à remonter le temps » propose des explications pour mieux comprendre l’évolution de la galaxie.

L’application vous fournit de nombreuses informations sur les heures auxquelles mieux observer les planètes, la Lune, les satellites, etc. Certaines fonctions sont payantes.

Star Walk 2 Free Télécharger gratuitement

Google Sky Map

Google Sky Map est une application gratuite qui vous permet de suivre les constellations avec les mouvements de votre smartphone ou tablette. Un bon début donc si vous souhaitez vous initier aux joies de l’astronomie. Vous pouvez également rechercher l’astre qui vous intéresse, et cette carte des étoiles virtuelle vous indiquera sa position.

Sky Map Gratuit

Skeye

Si vous êtes l’heureux possesseur d’un télescope, Skeye va être votre parfait compagnon d’observation, notamment pour les appareils Pushto. Il s’agit d’une sorte de super planétarium qui permet de traquer les planètes, les étoiles, les constellations et tous les “objets” référencés dans les catalogues Messier, ainsi qu’un extrait du NGC (pour la version gratuite ; le catalogue IC pour la version pro de l’appli).

Skeye permet de remonter le temps et d’observer le ciel à une date précise, même dans le futur ! Le système de guidage vous permet de vous orienter pour retrouver une constellation, la position d’une planète ou d’un astre.

SkEye | Comet NeoWise | Astronomy | Sky Map Gratuit

Sky Guide

Très simple à prendre en main, Sky Guide propose une cartographie des étoiles à plusieurs niveaux. Vous pourrez pointer votre smartphone vers le ciel et votre géolocalisation va immédiatement vous indiquer sous quels constellations, regroupements d’étoiles ou même satellites vous vous trouvez. Mais on aime surtout la fonction réalité augmentée avec son style rétro-antique qui vient ajouter des éléments sur votre ciel nocturne (même de jour !).

La voûte céleste apparaît, les constellations sont dessinées sous leur forme mythologique ou bien par un ensemble de points reliés entre eux et vous bénéficiez d’informations et explications complémentaires. L’application peut également vous indiquer à quel moment la station ISS passera au-dessus de votre tête ou si une pluie d’étoiles est en approche. Vous pourrez même demander à recevoir une notification pour cela !

À noter que Sky Guide ne fonctionne que sous iOS (iPhone et iPad) et s’accompagnera d’une déclinaison pour la montre connectée Apple Watch.

Prix : 3,49 euros