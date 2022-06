Google TV : les profils personnalisés arrivent enfin, avec des recommandations distinctes

Après une attente sans fin et un déploiement assez lent, les profils personnalisés sont enfin disponibles sur Google TV. Si vous voulez pouvoir les utiliser, pensez à mettre votre système à jour.

On savait que Google travaillait sur les profils personnalisés sur Google TV depuis un an, mais la fonction n’était toujours pas déployée. Après l’annonce du début du déploiement, celui-ci est enfin effectif.

Une fonctionnalité très attendue

Google l’avait promis, mais pas encore déployé. Si le multicompte existait déjà, il n’était pas des plus utiles. En effet, les recommandations n’étaient pas différentes d’un compte à l’autre, mais étaient en réalité celles du compte principal connecté sur le système. Pour éviter les déconvenues, Google avait ajouté les profils pour enfants afin de séparer les contenus destinés aux adultes et ceux destinés aux bambins.

Cependant, le « vrai » multicompte n’était pas encore là. Le géant avait promis de le sortir, en tardant tout de même. Le déploiement a pris plusieurs semaines, mais est enfin là et ça va en ravir beaucoup.

Une mise à jour qui ajoute les profils personnalisés

C’est The Verge qui rapporte que la dernière mise à jour de Google TV ajoute les fameux profils personnalisés. Après cette dernière, un écran de démarrage intitulé « Présentation des profils sur Google TV » apparaît et vous permet de découvrir cette option. On peut ensuite ajouter un compte Google sur le Chromecast, le téléviseur ou la box TV. Une fois le ou les comptes ajoutés, on pourra avoir des recommandations personnalisées et des listes distinctes de contenus à regarder. De quoi éviter d’avoir les séries à l’eau de rose de votre colocataire ou les documentaires animaliers de vos parents dans vos recommandations.

Désormais, « votre contenu multimédia et votre activité sont synchronisés sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté », apprend-on sur la page de support Google dédiée. Attention d’ailleurs, il est possible que la fonction ne soit pas encore disponible sur votre téléviseur. Également, « si vous utilisez un compte d’entreprise, comme un compte professionnel ou scolaire, certains services risquent de ne pas fonctionner ».

Google TV poursuit donc sa série d’améliorations après avoir ajouté un fil d’actualités de contenus ou l’accès plus rapide à ses contenus via Google Assistant sur le Chromecast.

