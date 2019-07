Depuis Android 9 Pie et la popularisation de la navigation par gestes, les launchers alternatifs peuvent avoir un peu de mal à utiliser cette dernière fonctionnalité correctement. Dans Android 10 Q, Google a corrigé le problème… en désactivant totalement la navigation par gestes.

L’adoption de la navigation par gestes sur Android fut rapide, mais pas nécessairement indolore. Tous les constructeurs y sont allés de leur propre vision, et celle de Google fut reconnue comme la pire.

Avec Android 10 Q, ce dernier va tout changer, mais il va aussi intégrer un changement radical. Alors que cette navigation peut parfois être incompatible (ou buggée) avec les launchers alternatifs, le développeur a choisi de faire un choix drastique.

Pas de navigation par gestes pour les launchers alternatifs

Sur la bêta 5 d’Android 10 Q actuellement en circulation, XDA Developers a pu constater que la navigation par gestes était automatiquement désactivée dès lors qu’un lanceur d’application différent de celui préinstallé sur le système était utilisé.

Dans les options système, on peut en effet constater que le choix est automatiquement grisé. Seules les options à deux ou trois boutons sur le bas sont accessibles. Notez qu’une commande ADB permet de la retrouver, mais cette astuce n’est pas aisément accessible au grand public.

Voilà un choix un peu « cache-misère » que fait Google, mais qui permet également d’éviter de nombreux bugs difficilement réglables. La bêta 5 étant une version toujours en développement, il est cependant possible qu’Android 10 Q le permette d’ici sa version finale, moins buggée et plus travaillée.