Ça y est : la bêta 6 d’Android 10 Q est disponible. Elle marque la fin de la période bêta de la prochaine mise à jour majeure, dont la prochaine sortie sera la version finale.

La prochaine mise à jour majeure d’Android, Android 10 Q, nous a déjà été officiellement présentée. Nous sommes désormais à la phase bêta, où les développeurs peuvent découvrir les prochaines grandes innovations de l’interface et du système.

Celles-ci s’enchaînent… et finissent par se ressembler, puisque la version finale s’approche à grands pas. Après la bêta 5, Google vient de mettre à disposition la bêta 6, dernière avant le lancement.

Android 10 Q Bêta 6 est disponible

Puisqu’il s’agit de la dernière bêta, celle-ci n’augure pas nécessairement de changements drastiques. Comme le note 9to5Google, elle se focalise surtout sur l’amélioration de la navigation par gestes introduite sur la précédente bêta.

Comme vu en fuite auparavant, il est donc possible de régler précisément la sensibilité du retour en arrière, par un glissement sur les côtés vers le centre, afin d’éviter d’entrer en conflit avec des applications ayant un menu hamburger ouvrable de la même manière. Les développeurs ont eux aussi accès à un certain contrôle pour l’éviter.

Vous pouvez retrouver les images systèmes de la bêta 6 d’Android 10 Q directement sur le site officiel Google. Si vous possédez un Google Pixel, vous pourrez également y goûter en OTA en étant inscrit au programme bêta.

La version finale d’Android 10 Q approche

Surtout, cette dernière bêta 6 d’Android 10 Q nous indique que la sortie finale est proche. Google lui-même l’explicite en nous invitant à patienter « encore quelques semaines » pour y goûter.

Ne reste donc plus qu’à savoir quels appareils, outre les Pixel bien sûr, pourront l’installer le plus rapidement possible. Et pour cela, nous attendrons des nouvelles des constructeurs.