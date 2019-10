Android 11 pourrait intégrer un outil natif permettant d'utiliser ADB sans connexion filaire. Le lien entre le smartphone et l'ordinateur se ferait via Wi-Fi.

Depuis ses débuts, Android est plébiscité par ses aficionados pour la liberté qu’il offre aux utilisateurs bidouilleurs dans l’âme. L’outil ADB (Android Debug Bridge) est une belle représentation de cette philosophie.

ADB est en effet un outil qui permet de faire le lien entre votre appareil Android et votre ordinateur par exemple. En d’autres termes, les développeurs et bidouilleurs en herbe peuvent s’en servir pour contrôler leurs smartphones depuis leur PC. Il permet notamment aux développeurs de facilement tester leurs applications.

Le souci, c’est que, aujourd’hui encore, utiliser ADB nécessite forcément une connexion filaire entre le smartphone et l’ordinateur. Cependant, Android 11 pourrait changer la donne et intégrer un outil natif pour manipuler Android Debug Bridge via une connexion Wi-Fi.

Une connexion sans fil sécurisée

XDA Developers a en effet remarqué qu’un développeur au sein de chez Google, Joshua Dong, a publié des commits dans le code d’AOSP où un appairage sécurisé pour une connexion Wi-FI avec ADB est plusieurs fois mentionné.

Le développement de cette fonctionnalité ne semble pas encore très avancé et on peut ainsi penser qu’il faudra attendre que Google propose Android 11 en bêta ou en version finale pour en profiter. Quoi qu’il en soit, se débarrasser des fils pour utiliser ADB serait une bonne nouvelle.