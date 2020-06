Android 11 : mère Noël, accordéon, ours polaire… 117 nouveaux émojis pour l’OS

Le consortium Unicode a enrichi son lexique de 117 émojis dans le cadre de la bêta relative à Android 11 : du fameux "a cuoppo" italien à une kyrielle de nouveaux animaux en passant par mère Noël pour plus d’inclusivité, tour d’horizon des futurs émojis qui rythmeront nos futures conversations.

Le déploiement actuel de la bêta d’Android 11 nous donne un aperçu relativement global des futures nouveautés et fonctionnalités que les smartphones propulsés par le système d’exploitation de Google recevront. Les appareils mobiles Pixel en ont logiquement profité en premier, suivis plus récemment par les One Plus 8 et One Plus 8 Pro, lesquels seront rejoints par une bonne poignée de téléphones au cours des prochaines semaines.

Quels émojis pour Android 11 ?

Android 11 nous réservera également une kyrielle de nouveaux émojis. Le consortium Unicode a en effet levé le voile sur la version Emoji 13.0, composée de 117 nouvelles « animations » à l’heure actuelle indisponibles sur le clavier Gboard, pointe Emojipedia. Unicode n’en a pas moins publié un tableau complet nous montrant à quoi ressemblera la centaine d’émojis à l’avenir disponible sur nos téléphones.

À titre personnel, le fameux « a cuoppo » issu de la culture italienne — les fameux doigts pincés signifiant « ma che dici ? » (qu’est-ce que tu dis ?) — me fait particulièrement de m’œil. Sans oublier une dose d’inclusivité supplémentaire avec la présence d’une mère Noël, ou une ribambelle d’animaux tous aussi précieux les uns que les autres (ours polaire, bison, castor, lion de mer, scarabée, ver de terre, etc).

Boomerang et Ninja

Pêle-mêle, citons également une théière, un boomerang, un ninja, un papa ou une maman tenant leur enfant dans leurs bras, une plume, un cafard, une mouche, une olive, un poivron, un accordéon, une ventouse, une échelle, une pièce de monnaie, une scie, un seau ou encore un piège à souris. Autant de propositions qui enrichissent toujours plus le dictionnaire des émojis.