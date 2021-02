Android 12 : les nouveautés cachées de la Developer Preview

Au-delà des nouveautés annoncées par Google, Android 12 regorge de nouvelles fonctions ou de changements moins importants, mais remarquables.

Comme on pouvait l’attendre, Google a dévoilé le début de ses travaux sur Android 12 avec la sortie de la première Developer Preview. De prime abord, les nouveautés listées par Google semblent assez légères avec un changement esthétique, une modernisation des notifications, et un travail de fond sur le fonctionnement des mises à jour. En réalité, Google n’a fait que mettre en lumière le sommet de l’iceberg, et la Developer Preview cache beaucoup d’autres nouveautés. Voyons ça de plus près.

Notez qu’il s’agit de la première Developer Preview d’Android 12, et donc que les changements décrits peuvent très bien être modifiés ou corrigés par Google avant la sortie prévue plus tard cette année, du nouveau système d’exploitation.

Le thème sombre n’est plus aussi sombre

Premier changement constaté, le thème sombre a changé d’apparence sur les smartphones Google Pixel. Sur Android 11, il était teinté d’un noir absolu, idéal pour les écrans AMOLED et leurs noirs parfaits.

Android 11 // Source : Android Police Android 12 // Source : Android Police

Avec cette première Developer Preview d’Android 12, il s’agit désormais d’un thème bleu gris sombre. Comme si le thème sombre était délavé. Google travail sur plusieurs modifications de l’esthétique d’Android 12 qui pointent vers l’apparition des thèmes. Peut-être est-ce là une première étape pour préparer l’arrivée de cette fonction. Le thème choisi pourrait influencer la teinte sombre utilisée : bleu par défaut, rouge en alternative, etc.

Un menu caché qui rappelle Samsung One UI

Attention, la prochaine nouveauté est cachée derrière une option dans le menu des développeurs. Il s’agit probablement d’un projet en cours chez Google qui pourrait très bien ne pas être présent dans les prochaines preview d’Android 12. Elle reste intéressante à relayer, car elle propose un changement de design pour les paramètres du système. Cette fonction a été découverte par Mishaal Rahman de XDA-Developers.

Une fois l’option « silk home » activé, le menu des paramètres change de design pour prendre une apparence proche de celle proposée par One UI. On y découvre une large section en hauteur pour le titre, avec des options accessibles rapidement en dessous. Cela peut notamment faciliter l’utilisation d’un smartphone tout en hauteur, avec une seule main.

Un mode une main comme l’iPhone

Là encore, il s’agit d’une fonction pour le moment désactivée par Google et découverte par Mishaal Rahman. Elle avait déjà fait l’objet de rumeurs, il s’agit du mode « une main » pour Android 12. Comme prévu, ce mode fonctionne exactement comme sur iPhone, et désactive la très grande majorité de l’écran pour n’afficher que la partie basse et faire descendre l’interface.

Here's Android 12's one-handed mode – fully working. Sadly, it's like Apple's Reachability (vertically downsizing) rather than OHM on most OEM software (both horizontal and vertical downsizing). pic.twitter.com/IznRVHTgPu — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

Les fabricants de smartphones Android proposent en général un mode « une main » différent qui réduit la totalité de l’affichage à une simple portion de l’écran. Ici, Google a choisi d’imiter ce que proposait Apple, plutôt que de suivre l’avis de ses fabricants. La fonction est désactivée par défaut, et Google proposera peut-être des modifications d’ici à la sortie d’Android 12.

Nearby Share propose de partager votre accès Wi-Fi

Nearby Share devient une fonction centrale dans Android, et devrait bientôt permettre de partager facilement des applications du Google Play Store. Google a aussi travaillé sur une nouveauté pour Android 12 avec le partage de l’accès Wi-Fi.

Cette fonction, très simple à comprendre, permet de partager directement le mot de passe permettant de se connecter à un réseau Wi-Fi entre deux appareils en Nearby Share. Cela évite d’épeler à l’oral un mot de passe qui peut être long et complexe. Cette nouveauté est en complément de la nouvelle possibilité offerte par Android 12 : le partage par QR Code.

Jeu : une meilleure gestion des vibrations et des manettes

Le jeu vidéo est devenu une part importante de l’utilisation d’un smartphone. Android 12 ajoute deux nouveautés intéressantes dans cette Developer Preview 1. D’abord, il sera désormais possible pour une application d’utiliser le haut-parleur du smartphone pour générer des vibrations, à l’image de ce que Sony propose avec le Xperia 1.

D’autre part, une nouvelle option promet de rediriger les vibrations vers une manette de jeu. Voilà qui devrait facilement améliorer l’immersion dans les jeux.

Mettre des notifications en silencieux

Le système de notifications est au cœur de l’expérience Android. Depuis plusieurs versions, il est possible de réduire au silence des applications qui enverraient trop de notifications. Mais cette option n’est pas forcément très simple à découvrir pour la plupart des utilisateurs.

Sur Android 12, l’option devient évidente. Un réveil avec un petit Z est placé à côté de chaque notification, lorsqu’elle a été étirée. Comme son logo peut l’indiquer, il s’agit ensuite de définir pour combien de temps on souhaite ne plus être dérangé par cette notification.

Android 12 : un nouveau bouton, plus lisible

C’est une petite nouveauté que nous décrivons ici, mais en s’arrêtant dessus on comprend mieux le genre de détails sur lesquels peuvent travailler les développeurs. Android 12 propose un nouveau design pour les boutons à activer on/off. Ceux qui servent d’interrupteur dans les paramètres pour des fonctions comme le Wi-Fi par exemple.

La nouvelle version rend plus évidente si le bouton est actuellement dans l’état activé, ou l’état désactivé, en ajoutant une petite icône et en colorisant le fond. Quand il est sur la position désactivée, le bouton affiche le signe moins, et s’affiche en gris.

Multimédia : choisissez les applications qui ont le droit à la notification spéciale

Depuis Android 11, il est possible d’avoir une notification spéciale pour les applications multimédias avec les différents boutons de contrôle : lecture, pause, suivant, précédent. Cette première intégration était assez limitée en option, et ne pouvait notamment pas décider quelles étaient les applications qui pouvaient afficher cette notification.

SOS : un nouveau mode urgence

À l’image d’iOS, Android 12 intègre une nouvelle fonction pour passer le smartphone en mode SOS. Il suffit d’appuyer 5 fois successivement sur le bouton d’alimentation du smartphone pour lancer un compte à rebours qui finira par un appel aux services d’urgences, le 911 aux États-Unis et probablement le 112 en Europe. Il est évidemment possible d’annuler le compte à rebours en cas d’erreur de manipulation.