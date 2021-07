Le prix du Xiaomi Poco X3 Pro (256 Go) passe de 299 à 239 € pour les soldes

Xiaomi affiche une véritable volonté d'offrir le meilleur rapport qualité-prix possible sur les smartphones entrée et milieu de gamme. C'est le cas du Xiaomi Poco X3 Pro pouvant presque se mesurer aux smartphones premium avec des caractéristiques techniques de haute volée. Et malgré ses excellentes performances, il est proposé à un prix encore plus abordable pour les soldes sur Amazon : 239 euros au lieu de 299 euros.

La marque chinoise enchaîne les succès avec l’ensemble de ses smartphones. Sa gamme Poco a d’ailleurs su séduire la plupart des utilisateurs et utilisatrices avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Sans surprise, le récent X3 Pro offre un excellent rapport qualité-prix et c’est d’autant plus vrai pendant les soldes avec la version 256 Go du smartphone qui perd 60 euros.

Le Xiaomi Poco X3 Pro, c’est …

Un écran FHD+ à 120Hz

De bonnes performances avec le Snapdragon 860

Une autonomie endurante avec une charge rapide 33 W

Affiché au prix de 299 euros, la version 8+256 Go du Xiaomi Poco X3 Pro est en ce moment proposée en promotion à seulement 239 euros sur Amazon, soit 20 % de remise immédiate.

Presque un flagship killer

Contrairement à la version classique, le Poco X3 Pro embarque une puce plus puissante à savoir le Snapdragon 860, couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration a le mérite de proposer au quotidien une expérience fluide en toute circonstance, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des plusieurs applications applications gourmandes et même pour jouer dans les meilleures conditions graphiques à des jeux 3D. De plus, le smartphone profite de l’interface soignée MIUI 12, basée sur Android 11.

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 160 mAh. Sans surprise Xiaomi promet une excellente autonomie capable de faire tenir le smartphone sur environ 2 jours. Au cas où, sachez que la batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Comptez un peu moins d’une heure pour le recharger complètement.

Un module photo correct

Côté photo, le smartphone présente un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels, proposant un mode macro, ultra grand-angle et de profondeur en plus d’un objectif principal solide. C’est d’ailleurs ce dernier qui permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Un format imposant avec un grand écran 120 Hz

Le Poco X3 Pro reprend les mêmes traits que la version classique. Il n’y a donc pas de changement au niveau du format qui reste bien imposant en main avec une épaisseur de 9,4 mm et un poids de plus de 200 grammes. En face avant, il dispose toujours de fines bordures autour de son écran avec un poinçon central qui se situe en haut.

La version Pro se différencie avec son écran LCD de 6,67 pouces affichant une définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Ce dernier offre d’ailleurs un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 6. De ce fait, le smartphone proposera une expérience de navigation totalement fluide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.