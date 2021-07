Forfaits mobile 4G : de 5 à 150 Go à partir de seulement 2,99 €/mois

Cdiscount Mobile renouvèle ses offres sans engagement pour faire face à la concurrence accrue pendant les soldes. Pour cela, l'opérateur propose 4 nouveaux forfaits pour répondre aux besoins des consommateurs selon leur budget. Retrouvez plus en détail les différentes offres ci-dessous.

Ces derniers mois, les opérateurs se sont lancés dans une petite “guéguerre” de celui qui proposera LE meilleur forfait doté d’une belle quantité de data à un prix abordable. Dans ce contexte, on retrouve Cdiscount Mobile qui propose quatre forfaits mobile allant de 5 à 150 Go en promotion la première année.

Les forfaits de Cdiscount Mobile proposent :

Un prix bas pendant 1 an

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 150 Go de data en France

Et jusqu’à 15 Go depuis l’Europe/DOM

Jusqu’au 21 juillet 2021, voici les quatre forfaits en série limitée de Cdiscount Mobile : 5 Go à 2,99 euros par mois, 50 Go à 7,99 euros par mois, 100 Go à 9,99 par mois et pour finir 150 Go à 13,99 euros par mois. Sachez que les prix de ces forfaits sont amenés à augmenter après un an et si toutefois l’augmentation ne vous convient pas, vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement.

Quel forfait Cdiscount Mobile choisir ?

Peu importe le forfait que vous allez choisir, l’opérateur inclut dans ses quatre forfaits sans engagement les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM — uniquement vers un numéro français. Toutefois, sachez qu’il y a quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Selon vos besoins

En renouvelant son offre, l’opérateur a souhaité n’oublier personne en proposant des forfaits sans engagement qui sont plus adaptés à certains profils. Votre choix va donc se faire en fonction de la quantité de données 4G que vous souhaitez.

Pour les petits consommateurs de data, la formule petite économie 5 Go à 2,99 euros est un très bon choix. Elle vous permettra en cas de besoin d’utiliser votre GPS, par exemple. D’autant plus que cette offre comprend également la même quantité de data depuis l’Europe et les DOM — de quoi avoir quelques news de papi et mamie cet été.

Si vous avez plutôt l’habitude de binge-watcher vos séries dans le train, de jouer à des jeux 3D ou de traîner sur les réseaux sociaux il vaut mieux opter pour le forfait de 150 Go. Avec ce forfait, vous serez paré à toute éventualité sans vous soucier d’un éventuel dépassement de forfait. Même à l’étranger, ce forfait dispose d’une belle quantité de data, à savoir 15 Go – confortable pour partager vos aventures sur les réseaux.

Pour finir, Cdiscount mobile propose 2 offres pour celles et ceux qui utilisent leur smartphone assez régulièrement. Il y a le forfait de 100 Go qui se rapproche du forfait 150 Go mais avec une petite économie de 4 euros en moins par mois — ce qui n’est pas négligeable pour les petits budgets. Ce forfait profite de 13 Go depuis l’Europe et les DOM. Si vous êtes un peu moins gourmand en data, celle avec 50 Go est amplement suffisante pour regarder une série ou un film de temps en temps sans Wi-Fi à proximité et inclus 10 Go de data depuis l’Europe et les DOM.

Quelles sont les conditions de ce forfait ?

Il faut savoir que cette offre sans engagement propose un petit prix pendant une courte période, dans ce cas 12 mois. Par la suite, le prix est largement gonflé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il vous suffit de fournir le code RIO (à obtenir en appelant le 3179) de votre ligne lors de l’inscription !

Quelle est la meilleure offre du moment ?

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !