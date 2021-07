Le prix de cette batterie externe Anker de 25 600 mAh chute de 20% pendant les soldes

Celles et ceux qui ont besoin de recharger plusieurs appareils en déplacement doivent miser sur de grosses batteries externes. Avec ses 25 600 mAh, le modèle PowerCore III Elite d'Anker est tout désigné ! La bonne nouvelle, c'est que son prix profite des soldes et passe de 109,99 euros à 87,99 euros chez Amazon.

Lorsqu’on est en déplacement, il peut être difficile de trouver une prise pour recharger son smartphone, sa tablette ou tout autre appareil. C’est là que les batteries externes nous sauvent la vie, à condition de bénéficier d’une grosse capacité. Justement, le modèle Anker PowerCore III Elite propose 25 600 mAh, de quoi s’assurer de ne pas tomber en panne de batterie avant un bon petit moment. Habituellement plutôt onéreuse, cette référence voit heureusement son prix baisser de 20 % à l’occasion des soldes, et elle est en plus accompagnée d’un chargeur mural.

Les points forts de la batterie Anker PowerCore III Elite

Une batterie solide et nomade

Une grosse capacité de 25 600 mAh

Un chargeur mural de 65 W Power Delivery

Au lieu de 109,99 euros, la batterie externe Anker PowerCore III Elite, accompagnée d’un chargeur mural, est désormais disponible à 87,99 euros chez Amazon.

Une batterie externe robuste avec une grosse capacité

En matière de batteries externes, Anker est sans conteste une valeur sûre. Ce modèle PowerCore III Elite ne déroge pas à cette règle, et saura se montrer robuste au quotidien. Cette batterie propose pas moins de 25 600 mAh pour recharger tous vos appareils. À titre d’indication, et selon la marque, vous pourrez par exemple recharger un iPhone 11 plus de 5 fois, ou même recharger complètement un MacBook de 13 pouces. Une capacité non négligeable, donc, qui sera d’une grande aide si aucune prise n’est à portée de main.

Dotée de nombreux ports pour brancher plusieurs appareils

La batterie externe Anker PowerCore III Elite peut recharger trois appareils simultanément puisqu’elle dispose de trois ports : un port USB-C de 60 W et deux ports USB de 18 W en tout. La présence de l’USB-C permettra ainsi de recharger un grand nombre d’ordinateurs portables ou de smartphones sans avoir besoin de se munir d’un adapteur.

Autrement, cette batterie s’accompagne d’un chargeur mural doté d’un port USB-C Power Delivery qui vous permettra de réalimenter la PowerCore en trois heures, selon le constructeur.

