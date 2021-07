La version 2020 du Huawei Matebook D 15 profite d’une belle promotion

Dans la catégorie des PC portables abordables, mais avec une certaine patte Premium, le Huawei Matebook D 15 2020 se pose là. Avec la nouvelle génération déjà en place, son prix baisse fortement sur Cdiscount notamment par l'apport d'un code promo.

Malgré l’arrivé récente de la nouvelle gamme, le modèle D 15 du Huawei MateBook reste encore un laptop a considérer, surtout quand on voit son prix fondre comme neige au soleil. Ce dernier profite de plus de 250 euros de remise sur Cdiscount notamment par l’apport d’un code promotionnel.

Les points forts du MateBook D 15 (2020)

L’écran Full HD de 15,6 pouces

Intel Core I3 de 10e génération + 8 Go de RAM + SSD NVME de 256 Go

Le capteur d’empreintes réactif pour déverrouiller l’ordinateur

Au lieu de 699 euros, le Huawei MateBook D 15 2020 est aujourd’hui disponible à 445 euros sur Cdiscount avec la remise en cours cumulé à l’utilisation du code promo ETEPRO lors de la commande.

Un Laptop classieux aux airs connus

Le Huawei MateBook D 15 version 2020 se base sur le design de son prédécesseur tout en copiant allégrement les lignes des laptops situés du côté pomme de la force. Son écran FullView IPS Full HD de 15,6 pouces est doté de bords réduits grâce à l’absence de la caméra frontale qui se situe dans une des touches du clavier via un système de rétractation.

Une fiche technique qui ne paye pas de mine, mais efficace

Sous le capot, le Matebook version 2020 n’a clairement pas des airs de foudre de guerre, mais se révèle tout à fait honorable pour une machine dédiée à la bureautique. One retrouve un processeur Intel Core i3-10110U de 10e génération épaulé par 8 Go de mémoire vive et un SSD de type NVME d’une capacité de 256 Go. Autant dire qu’il ne faudra pas compter sur lui pour faire tourner les jeux ou programmes les plus exigeants, mais il se révèle efficace dans les tâches plus simples comme la navigation en ligne ou la lecture de vidéo (maximum e Full HD).

Son autonomie est également à prendre en compte puisque la gamme Matebook de Huawei table généralement sur une endurance de 7 à 8 heures selon le constructeur, classique pour un ultrabook. Il a par ailleurs le mérite de se recharger rapidement. On apprécie enfin son bouton d’alimentation, lequel accueille un capteur d’empreintes afin de déverrouiller facilement cet ordinateur sous Windows 10.

