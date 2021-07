Le disque dur externe WD My Book 8 To est soldé à seulement 145 euros

Vous êtes à la recherche de la bonne affaire en ce qui concerne un disque dur externe pendant les soldes d'été 2021 ? Nous avons la solution qu'il vous faut avec le WD My Book 8 To, car le rapport capacité-prix de ce dernier est tout simplement excellent en étant vendu à 144,99 euros au lieu de 242,99 euros.

Depuis l’arrivée de la technologie SSD, les disques durs traditionnels sont de plus en plus abordables. Les solutions de stockage externe ne sont évidemment pas épargnées, à l’image aujourd’hui de la référence My Book 8 To de Western Digital qui est proposée avec presque 100 euros de réduction pour les soldes d’été 2021.

Les caractéristiques du WD My Book

La connectique en USB 3.0

Une capacité de stockage de 8 To

Compatible Windows, Linux et Mac

Au lieu d’un prix barré à 242,99 euros, le disque dur externe WD My Book d’une capacité de 8 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 144,99 euros sur Amazon, soit 40 % de réduction.

Grosse capacité et grande compatibilité

Ce disque dur externe possède un stockage de 8 To. De base, il est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Un reformatage est toutefois indispensable pour l’utiliser sur Mac. Il est également équipé de tous les logiciels nécessaires à la protection des données, notamment WD Backup et WD Security pour ne jamais rien perdre de votre vie numérique.

Il se branche à l’ordinateur via un câble USB, mais n’est pas autoalimenté par ce dernier. Ceci étant dit, sa connectique USB 3.0 assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, bien que vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0.

Un design élégant pour un disque dur

Western Digital apporte une attention toute particulière au design de son disque dur externe My Book. On retrouve deux parties distinctes, où celle supérieure propose une surface lisse et brillante tandis que celle inférieure revêt une couche mate et en relief. C’est effectivement un objet élégant et moderne qui trouvera parfaitement sa place sur un bureau. Cependant, il est difficilement transportable avec ses 3,93 x 4,9 x 17,06 centimètres pour presque 1 kilo.

