Puissante avec 300 W, la barre de son Samsung HW-A450 chute à 129 €

Une barre de son est un must-have pour améliorer le rendu sonore de vos contenus préférés sur votre TV. Dans ce domaine, Samsung propose des produits avec un bon rapport qualité-prix, à l'image de sa référence HW-A450 — accompagné d'un caisson de basses sans fil — vendue actuellement à seulement 129 euros sur Cdiscount.

La Samsung HW-A450 est un modèle entrée de gamme, mais, en ce moment, c’est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver actuellement sur cette tranche tarifaire. Avec son caisson de basses sans fil, cette barre de son offre un rendu 2.1 bien plus précis et puissant que les haut-parleurs intégrés à votre TV. Et aujourd’hui, elle coûte 70 euros de moins que d’habitude.

Les caractéristiques de la Samsung HW-A450

Des basses profondes

La puissance totale de 300 W

Un son adaptatif en fonction du contenu

Au lieu de 199 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses Samsung HW-A450 est aujourd’hui disponible à seulement 129 euros sur Cdiscount en cumulant l’utilisation du code promo 15EUROS avec l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 15 août 2021.

Du bon son sans casser sa tirelire

La barre de son Samsung HW-A450 est une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Elle propose un rendu 2.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil, qui ce dernier est d’ailleurs facile à relier puisque reconnu automatiquement par la barre dès l’allumage. Une fois le câble optique branché à votre TV, tout est prêt et vous pourrez directement contrôler le son avec la télécommande vendue avec. Il est également possible d’utiliser la télécommande de votre TV de marque Samsung.

Pratique, la barre de son s’allumera automatiquement lorsque votre téléviseur ne sera plus sur OFF. Il est également possible d’y connecter un smartphone/tablette ou PC grâce à sa compatibilité Bluetooth afin de diffuser ses meilleures playlists lors d’une soirée entre ami(e)s.

De grosses basses et un son adaptatif

Cet équipement sonore propose une puissance totale de 300 W, avec une signature extrêmement profonde marquée sur les basses. C’est agréable pour de la musique ou un bon film d’action, mais ça ne convient pas à tous les styles et ce n’est pas non plus adapté pour regarder le journal télévisé le soir, par exemple. Pour pallier à cela, Samsung a alors intégré un mode « Adaptative Sound Lite » qui adaptera le son en fonction du contenu diffusé. Il y a trois autres modes préréglés : jeux, standard et surround.

