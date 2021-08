RED vs B&You : quel est le meilleur forfait 70 Go à prix réduit ?

Serait-il temps de changer de forfait mobile avant de partir en vacance ? C'est une question de RED et B&You se sont posés en proposant un forfait 4G sans engagement de 70 Go. Lequel est le meilleur ? Réponse dans ce versus !

C’est une nouvelle période de promo du côté des forfaits mobiles et les opérateurs font tout pour proposer la meilleure offre au meilleur prix. Vous pouvez d’ailleurs constater via notre comparateur que les prix évoluent rapidement avec des offres pensées pour tout type de besoin et de budget. En ce moment, c’est une bataille acharnée que se livrent RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom. Les deux opérateurs proposent tous deux un forfait sans engagement de 70 Go pour 13 euros par mois. Dans ce versus, nous avons tenté de savoir lequel était le plus intéressant en comparant plusieurs critères.

Les offres RED et B&You

RED vs B&You : la qualité du réseau

Forcément, en tant que marque appartenant à leurs opérateurs respectifs, RED et B&You disposent chacun du réseau téléphonique de la maison mère. Il n’y a donc aucune boutique physique pour y souscrire et tout se fait via plateforme Web. Vous avez cependant la possibilité de vous rendre en boutique SFR ou Bouygues Telecom afin d’obtenir plus d’assistance en cas de besoin.

B&You dispose du réseau de Bouygues Telecom. L’opérateur possède plus de 21 643 antennes relais en France Métropolitaine et couvre 86 % du territoire. Les données de l’Arcep attribuent un débit moyen en France de 40 Mb/s en téléchargement. C’est bien moins que chez Orange qui possède les meilleures performances sur ce point. Dans de bonnes conditions et avec une antenne à proximité, c’est tout de même largement suffisant pour lire des vidéos en streaming avec un niveau de qualité suffisant. Du côté de la communication (Appel, SMS, MMS), on constate une légère avance côté qualité, mais rien de bien significatif.

Comme indiqué, RED by SFR, dispose du réseau de l’opérateur sur tout le territoire, avec plus de 22 000 antennes. Le débit est sensiblement meilleur que chez B&You avec une moyenne nationale de 47 Mb/s. Là encore c’est suffisant pour obtenir une expérience mobile de qualité que ce soit en lecture vidéo ou en navigation web/ réseaux sociaux.

Au final, RED by SFR remporte d’une très courte tête ce round grâce à une couverture plus large ainsi qu’un meilleur débit en moyenne.

Vainqueur : RED

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (SFR, Bouygues Telecom) et des données de l’Arcep.

RED vs B&You : la quantité de 4G en Europe et DOM

Dans le cas où vous avez l’habitude de voyager ou de vous déplacer à l’étranger, cet aspect aura sans doute son importance. Dans la plupart des cas, un forfait disposant d’une quantité importante de données en France propose également une enveloppe dédiée pour l’Europe et les DOM. Il est important donc de les comparer surtout quand ils sont au même prix.

Pour le coup, les deux opérateurs proposent la même quantité de données à l’étranger, à savoir 10Go pour l’Europe et les DOM. En choisissant l’un de ces forfaits, vous avez donc droit aux réseaux partenaires lors de vos voyages. Cela est notamment utile dans le cas où vous souhaiteriez vous orienter via GPS ou simplement chercher des infos sur une localité. Dans le cas où cette enveloppe serait dépassée, RED et B&You ne prévoient pas de tarification supplémentaire, mais une simple baisse de débit.

C’est donc un match nul dans le cadre de ce round.

Vainqueur : Match nul

RED vs B&You : applications et service client

En tant qu’opérateur 100% accessible via plateformes en ligne, le service client est également en grande partie dématérialisé et incite fortement à l’utilisation de l’application.

Côté RED , on retrouve l’application RED & Moi. Depuis celle-ci il est possible suivre de consommation en temps réel (Data, Appels SMS, MMS et hors forfait). L’avantage d’un forfait sans engagement est de pouvoir changer d’offre quand on le souhaite et l’application intègre cette idée avec la possibilité de changer d’offre directement via un menu dédié. On peut également avoir accès au service client par chat ou par appel. L’application en elle-même est assez épurée et il est très facile d’avoir accès à tout en un coup d’œil.

L’application B&You ne dispose pas de sa propre plateforme mobile, mais se contente de reprendre l’Espace Client de Bouygues Telecom sous forme de Webapp. Là encore, on retrouve les fonctions basiques comme le suivi de consommation, le téléchargement des factures, et la possibilité de changer/ ajouter des options sur son forfait. La prise de contact avec le service client se fait par tchat ou via appel. On aurait aimé que l’opérateur virtuel dispose de sa propre application, mais l’ensemble est tout de même très correct.

Sur ce round, on est encore sur une expérience similaire, mais nous avons décidé de l’attribuer à RED pour son application dédiée et son interface plus claire et fonctionnelle.

Vainqueur : RED

Verdict

De par une légère avance côté qualité de réseau et une meilleure expérience applicative, c’est RED qui remporte ce versus en ce qui concerne ce forfait 70Go. Pour autant les deux offres sont toutes deux très intéressantes pour qui cherche à changer de forfait et en profiter pendant ses vacances.

Les offres sont disponibles jusqu’au 2 août 2021 pour RED by SFR et jusqu’au 4 août 2021 pour B&You.

