Ce téléviseur QLED et 4K de 43 pouces (avec Android TV) ne coûte que 275 €

Cdiscount propose en ce moment un code promo qui permet d'économiser 25 euros et c'est donc le bon moment pour optimiser vos achats, comme aujourd'hui avec la TV QLED, 4K et 43 pouces (108 cm) de la marque Continental Edison qui voit passer son prix chuter à seulement 275 euros.

Continental Edison propose les technologies les plus récentes dans des téléviseurs bien plus abordables que la concurrence. Il ne faut évidemment pas s’attendre à la qualité d’un géant comme Samsung, mais cette marque a au moins le mérite de permettre au plus grand nombre de s’équiper à petit prix, comme aujourd’hui avec sa TV QLED 4K de 43 pouces à moins de 300 euros.

La TV ceqled43sa21b7 de Continental Edison, c’est …

Une dalle QLED de 43 pouces

Un affichage 4K compatible HDR10

Une interface simple et efficace avec Android TV

Au lieu d’un prix affiché à 299,99 euros sur Cdiscount, le téléviseur 108 cm de la marque Continental Edison ne coûte finalement plus que 274,99 euros si vous utilisez le code promo TV25 avant de procéder au paiement de votre commande.

Une dalle QLED pour de meilleurs contrastes

Le modèle ceqled43sa21b7 de Continental Edison est un téléviseur qui embarque une dalle QLED alors que la majorité des TV de ce segment tarifaire opte pour du LCD. L’avantage ? Vous profiterez de noirs plus profonds grâce à cette technologie qui est capable d’afficher 100 % de l’espace colorimétrique de la norme DCI-P3. Et même si on est encore loin du niveau de l’OLED, cela reste un excellent compromis.

L’écran fait 43 pouces, soit une diagonale d’environ 108 centimètres et propose un affichage allant jusqu’en 4K, avec même une compatibilité HDR10 pour magnifier le tout. Vous retrouverez également 4 ports HDMI 2.0 pour brancher vos consoles — ou tout autre appareil compatible —, ainsi que 3 ports USB.

Android TV au cœur de l’expérience

Le problème des téléviseurs pas chers est bien souvent l’interface, souvent personnalisée par le constructeur et pas terrible à utiliser pour le consommateur. Mais avec la TV QLED 4K de Continental Edison, il n’y a pas de souci à se faire puisqu’il embarque nativement la dernière mise à jour d’Android TV sans surcouche. En plus d’être simple et facile d’accès, l’OS de Google permet également d’accéder facilement aux nombreuses applications de streaming comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, MyCanal ou encore Disney+ via le Play Store tout en apportant quelques fonctionnalités bien pratiques, pour ne citer que Google Assistant (utilisable avec le micro de la télécommande) et le Chromecast.

Les TV QLED que Frandroid recommande

Afin de découvrir la sélection de la rédaction, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV QLED en 2021.