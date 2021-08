Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont déjà disponibles en précommande

Pendant sa conférence du mois d'aout 2021, Samsung a levé le voile sur deux nouveaux smartphones pliables : le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3. C'est du haut de gamme et ils ne sont clairement pas donnés à toutes les bourses, mais ces deux-là ont le mérite d'être proposés avec quelques centaines d'euros de moins par rapport à leurs prédécesseurs.

Avec ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, le constructeur sud-coréen a amélioré la formule des générations précédentes en ajoutant quelques nouveautés bienvenues, avec un beau point mis sur la solidité des produits. Samsung a même intégré une caméra sous l’écran de son smartphone qui se transforme en tablette. Mais outre faire mieux que la génération précédente, la particularité de ces foldable phones est surtout d’être plus abordable, avec jusqu’à 500 euros de moins selon le modèle choisi.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est disponible à 1 059 euros pour le modèle 128 Go et à 1 109 euros pour le modèle 256 Go, alors que le Z Flip avait été lancé à 1 559 euros.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible à partir de 1 799 euros pour la version avec 256 Go de stockage interne. C’est cher, mais c’est tout de même moins que les 2 020 euros demandés pour le Z Flip 2 l’année dernière.

Les précommandes se terminent le 26 août à minuit. Le smartphone pliant que vous avez choisi sera donc livré après cette date.

Galaxy Z Flip 3 : toujours aussi séduisant

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 reprend globalement le même design que son prédécesseur, avec toutefois de meilleures finitions, notamment au niveau de la finesse des bordures de l’écran pliable interne. Ce dernier est d’excellente qualité, puisque AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et 120 Hz adaptatif. Le changement par rapport au premier Z Flip s’opère réellement sur le clapet, où le petit écran passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage, surtout que ce dernier apporte de nombreuses possibilités sans avoir à déplier le smartphone comme mettre un minuteur, contrôler la musique ou prendre une photo.

La dalle n’aura d’ailleurs pas peur des ongles grâce à une protection Gorilla Glass Victus très convaincante, tout comme la résistance générale du smartphone pliable qui a été clairement améliorée. Le film de protection plastique nécessaire pour plier l’écran est désormais 80 % plus résistant qu’avant et on retrouve désormais une certification IPX8 pour résister contre les éclaboussures et l’immersion dans l’eau jusqu’à plus d’un mètre de profondeur.

Le reste de la fiche technique du Z Flip 3 reste dans le haut de gamme avec un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration permettra aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D. On retrouve à bord Android 11 et l’interface One UI, qui sont d’ailleurs toujours adaptés au format particulier du téléphone. On pense notamment au Flex Mode, qui permet d’utiliser le Galaxy Z Flip 3 en position assise en partageant l’écran en deux — très utile pour un appel visio. La batterie est en revanche un peu juste avec une capacité de seulement 3 300 mAh, de même pour la charge « rapide » qui n’ira pas au-delà des 15 W de puissance, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Il devrait toutefois se rattraper au niveau de la photo avec un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant, bien cachée dans la bulle de l’écran pliable interne. La polyvalence ne sera certainement pas son point fort avec du grand-angle et de l’ultra grand-angle, mais, Samsung oblige, la qualité devrait vraisemblablement être au rendez-vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 3 : une sensation de produit fini

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 s’appuie lui aussi sur le design de son prédécesseur, mais quelques subtils changements se font sentir, comme le poids plus léger de 11 grammes ou la finesse de son corps. Il est toujours imposant en main, certes, mais les améliorations vont dans le bon sens. De même que sur le Z Flip 3, ce smartphone qui se transforme en tablette est protégé par du Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière et propose également un film de protection plastique 80 % plus résistant qu’avant, sans oublier la certification IPX8.

L’écran externe est toujours AMOLED de 6,2 pouces avec une définition HD+, mais avec un ratio qui passe de 25:9 à 24,5:9. On apprécie d’ailleurs le passage à un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité. L’écran interne n’a pas trop changé non plus : 7,6 pouces, définition 2 208 x 1 768 pixels, mode 120 Hz adaptatif et ratio 22,5:18.

Cependant, si votre œil est averti, vous remarquerez que l’énorme encoche du premier Galaxy Fold et la bulle discrète du Z Fold 2 ont cette fois-ci complètement disparu : Samsung a intégré sa caméra sous l’écran. Elle n’est pas invisible et on peut apercevoir un petit cercle en haut à gauche, ce qui peut éventuellement gêner certaines personnes lorsqu’ils regarderont du contenu comme une vidéo, par exemple. Avec son capteur de 4 Mpx, la qualité assez médiocre, mais cela devrait être amplement suffisant pour un appel en visio.

Pour continuer sur la photo, Le Z Fold 3 propose un triple capteur de 12 mégapixels à l’arrière pour offrir une polyvalence assez complète, et qui ne manquera évidemment pas de prendre de beaux clichés, quelles que soient le conditions. Samsung déçoit rarement sur ce domaine, mais on aurait aimé un peu plus d’audace en y ajoutant, par exemple, le capteur de 108 mégapixels du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Pour le reste de la fiche technique, on retrouve un puissant Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM pour assurer d’excellentes performances au quotidien et une grosse batterie de 4 400 mAh qui devrait sans aucun doute le faire tenir toute la journée si vous n’abusez pas du grand écran. Vous noterez d’ailleurs que le Z Fold 3 est désormais compatible avec le S Pen, un accessoire autrefois réservé à la gamme Note. Le smartphone pliable possède donc son propre stylet, utilisable que sur lui, dépourvu de fonctionnalités Bluetooth et, de plus, il n’y a aucun endroit pour le ranger. Un S Pen Pro est également disponible à l’achat, lequel a la particularité de s’adapter à tous les appareils compatibles Samsung en changeant de mine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 3.

