Pour la rentrée scolaire, Cdiscount baisse le prix du MacBook Air M1 d’Apple

Les bonnes affaires pour la rentrée scolaire commencent à faire leur apparition et Cdiscount débute fort avec une belle réduction sur le MacBook Air équipé de la puce Apple M1. Le prix de ce puissant ordinateur portable de la Pomme passe en effet de 1 129 euros à 1 019 euros, grâce à un code promo.

Le MacBook Air a été renouvelé deux fois de suite en 2020. Une première fois en début d’année, pour une évolution assez timide, puis une seconde fois vers le dernier trimestre lorsque la puce Apple M1 a été dévoilée. Le dernier modèle est évidemment le plus intéressant, car plus performant, plus endurant et surtout avec un tarif de lancement plus bas que le premier. Le prix, d’ailleurs, est aujourd’hui en baisse de 110 euros.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air M1

Un design toujours aussi joli

Silencieux, car pas de ventilateurs

Une bonne autonomie : plus de 15 heures

Les performances élevées de la puce Apple M1

Au lieu de 1 129 euros habituellement, l’Apple MacBook Air M1 (8 Go de RAM + SSD de 256 Go) est actuellement disponible à 1 019 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo RENTREE100 avant de procéder au paiement de la commande.

Le même MacBook Air qu’avant, mais en plus performant

Le MacBook Air M1 conserve l’excellent design de son prédécesseur. On retrouve alors le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces, dans un format quasi identique. À l’œil nu, vous ne verrez pas la différence entre les deux. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une large gamme de couleurs, ce qui est plus appréciable pour le montage photo et vidéo.

La principale différence vient des composants informatiques utilisés, et plus précisément le processeur. Apple remplace les Intel Core par sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM (comme les iPad et les iPhone). Ce changement permet tout simplement d’améliorer les performances de la machine, ainsi que son autonomie. La puissance est alors estimée 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ. Notez que le Air M1 dispose aussi d’un SSD de 256 Go, qui est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

La nouvelle architecture apporte en revanche une réécriture obligatoire des applications. Certaines sont directement compatibles, mais pour utiliser vos anciens logiciels X86, il faudra donc les émuler via Rosetta 2. Le résultat est très convaincant, voire même plus rapide qu’avec une configuration Intel. Très rassurant pour l’avenir, car ça aurait été un vrai problème d’avoir autant de puissance pour ne pas l’utiliser.

Un ultrabook silencieux

Autre fait notable : ce MacBook Air M1 se dispense de ventilateurs. Il fait donc aujourd’hui partie des ultraportables les plus silencieux du moment et c’est très agréable au quotidien, surtout si vous travaillez avec toute la journée. De plus, la chaleur de l’appareil ne se fait pas sentir grâce à une bonne dissipation thermique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

