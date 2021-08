Ce forfait 5G de 100 Go à moins de 10 €/mois est l’un des plus intéressants du marché

Prixtel frappe fort en cette fin d'été en relançant ses forfaits ajustables. Chez l'opérateur, la 5G est maintenant disponible dans une offre sans engagement à seulement 9,99 euros par mois la première année pour 100 Go de data.

Avec un prix ajustable en fonction de vos besoins, Prixtel est l’un des opérateurs pouvant se permettre de proposer des forfaits mobile à bas prix pour de grosses quantités de data, même en 5G. La preuve aujourd’hui avec une offre à moins de 10 euros par mois qui ne sacrifie pas pour autant le montant de la data.

Que proposent les forfaits Prixtels

Un forfait qui s’adapte à votre utilisation

100 Go de 5G partout en France à partir de 9,99 euros/mois

Toujours sans engagement

Avec cette offre sans engagement valable jusqu’au 24 août 2021, Prixtel vous propose un forfait 4G/5G de 100Go à partir de 9,99 euros par mois la première année avant de passer à 14,99 euros mensuels. Vous pouvez même aller jusqu’à 200 Go pour seulement 19,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99 euros. Il n’y a clairement pas meilleur prix pour autant de data 5G actuellement sur le marché.

Si la 5G ne vous intéresse pas ou si vous ne possédez pas de smartphone compatible, vous pouvez aussi opter pour le forfait 4G 40Go à partir de 4,99 euros/ mois la première année avant de repasser à 9,99. Ce forfait est ajustable jusqu’à 60 Go à 9,99 euros/mois la première année puis 14,99. Cette offre est aussi valable jusqu’au 24 août 2021 et toujours sans engagement.

Des forfaits pour tous et pour tous les budgets

Le Français Prixtel est l’un des opérateurs les plus agressifs côté prix, avec la particularité de proposer une offre sur mesure via des forfaits ajustables selon les envies et les besoins. Vous pouvez, par exemple, faire varier le prix de votre abonnement en fonction de votre consommation et du type de réseau auquel vous souhaitez bénéficier.

Si vous ne possédez qu’un téléphone 4G, vous pouvez vous orienter vers le forfait uniquement 4G « Le petit », ajustable de 40 à 60 Go à partir de 4,99 euros par mois. Si vous souhaitez profiter de la 5G avec votre nouveau smartphone compatible, le forfait 4G/5G « Le Grand », ajustable de 100 à 200 Go à partir de 9,99 euros par mois, est sans doute le mieux adapté. Les prix affichés dans ce bon plan sont valables la première année, mais les prix affichés par la suite ne sont pas si élevés par rapport à ce que l’on peut voir chez certains opérateurs. De plus, les forfaits Prixtel sont sans engagements, vous pouvez donc le changer avant la fin de la période promotionnelle.

De l’illimité côté communication et de la data à foison

Les forfaits Prixtel proposent les appels et les SMS/MMS illimités vers la France, l’Europe et les DOM. Vers un numéro français. Si besoin, l’opérateur vous permet d’ajouter des options comme les appels illimités puis les SMS/MMS vers les mobiles et fixes depuis l’international.

Côté réseau, l’opérateur est tributaire dé l’opérateur historique SFR que ce soit en 4G ou en 5G. Avec autant de data comprises dans ces forfaits, vous pourrez profiter de tout votre univers mobile comme la navigation sur internet, le streaming de vidéo ou même de jeux vidéo très facilement et sans crainte d’être bridé. Vous pouvez même en faire profiter votre entourage via le partage de connexion si besoin.

Toujours côté data, mais cette fois-ci à l’étranger, Prixtel propose une enveloppe dédiée en fonction des forfaits. Le forfait « Le Grand » propose une enveloppe de 15 Go à utiliser en Europe et DOM tandis que le forfait « Le Petit » donne accès à 10 Go de data toujours depuis ces mêmes zones. De quoi être à l’aise même à l’étranger, au cas où vous auriez besoin d’utiliser le réseau mobile pour vous orienter ou pour chercher une information utile en voyage.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur de forfaits

Afin de découvrir les autres offres disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile en fonction de vos besoins.