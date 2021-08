Bouygues lance un forfait mobile « Very B&You » 100 Go à seulement 11,99 €/mois

Nouvelle guerre des prix côté forfait mobile, avec cette fois-ci B&You qui dégaine ses nouvelles offres spéciales. On y trouve des forfaits à des prix très avantageux, avec notamment celui de 100 Go à 11,99 euros par mois même après la première année d'abonnement.

En réponse à ce que propose la concurrence, B&You ne laisse pas passer l’occasion de vous faire plutôt changer votre forfait mobile chez eux. Il faut dire que pour le coup, l’opérateur 100% en ligne de Bouygues Telecom n’a pas fait les choses à moitié en proposant une nouvelles offre limitée très alléchante : 100 Go pour moins de 12 euros par mois.

Un forfait chez B&You, c’est quoi ?

Sans engagement et sans condition de durée

de 5 à 200 Go de 4G à prix canon

Pas de prix qui double après un an

La nouvelle série spéciale Very B&You est valable jusqu’au 24 août 2021. Vous pouvez opter pour le forfait 100 Go à 11,99 euros par mois ou pour le forfait encore plus gonflé de 200 Go à 14,99 euros par mois si vous êtes un gourmand en données 4G. Pour les autres, il y a le forfait 5 Go à 4,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et avec des prix fixes, même après un an.

Un forfait complet et durable

Avec cette fin d’été, vous devez avoir envie de faire quelques économies dans votre budget mensuel et votre forfait mobile en a sans doute bien besoin. Dans ce bon plan, nous avons sélectionné les nouvelles offres B&You. L’opérateur fait fondre les prix et propose une série de forfaits mobile adaptés à chaque besoin.

En premier lieu, quel que soit le prix, ces forfaits donnent accès aux appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France qu’en Europe et vers les DOM. Vous bénéficiez d’ailleurs du réseau de Bouygues Telecom non seulement pour vos communications, mais aussi pour votre consommation de données en 4G.

Une enveloppe 4G conséquente, même à l’étranger

Puisque l’on parle de 4G, B&You n’a pas fait dans la demi-mesure pour ses forfaits les plus chargés : entre 100 et 200 Go en fonction de votre choix. Avec autant de data, vous pouvez dire adieu aux limitations et profiter de vos réseaux sociaux, du streaming de vidéo ou de musique sans souci. D’ailleurs, côté débit, l’Arcep classe B&You comme l’un des meilleurs réseau en France. C’est donc un bon moyen visionner ses séries sur Netflix ou Prime Video dans les meilleures conditions depuis son mobile.

L’opérateur prévoit même une quantité non négligeable de data pour l’Europe et les DOM. Depuis ces zones, vous pourrez profiter de 15 à 20 Go de 4G en fonction du forfait choisi. Cela est bien pratique pour communiquer en visio avec vos proches sans avoir à débourser quelques euros en plus en option. Cependant, le forfait 5 Go à 5 euros par mois ne prévoit pas de roaming à l’étranger.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement.