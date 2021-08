Des forfaits 4G jusqu’à 200 Go pour pas cher, c’est chez Cdiscount que ça se passe

C'est un gros paquet de 4G que propose Cdiscount Mobile en cette fin de vacances d'été avec deux forfaits sans engagements conséquents : l'un de 130 Go pour 7,99 euros par mois et l'autre de 200 Go pour 9,99 euros par mois. On vous explique tout dans cet article.

C’est déjà bientôt la rentrée et les opérateurs ne se sont pas fait attendre pour proposer des forfaits mobiles toujours plus compétitifs avec des prestations et des prix attractifs. Aujourd’hui, c’est au tour de Cdiscount Mobile de mettre le paquet avec l’apparition de deux offres 4G XXL à moins de 10 euros par mois.

Que proposent les forfaits chez Cdiscount Mobile ?

130 à 200 Go en France + 13 à 15 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

Pas d’engagement

Jusqu’au 24 août 2021, le forfait mobile sans engagement avec 130 Go de data chez Cdiscount mobile est affiché à 7,99 euros par mois pendant 12 mois avant de repasser à 20,99 euros. L’autre forfait plus conséquent de 200 Go est à 9,99 euros mensuels et passe ensuite à 19,99 euros par mois si vous choisissez de converser l’offre. Autant dire que ce dernier est légèrement plus avantageux.

Le plein de data 4G à petit prix

Avec un minimum de 130 Go et en pouvant aller jusqu’à 200 Go, autant dire que la limite est quasi inatteignable dans une utilisation classique de votre smartphone. Ces forfaits Cdiscount sont non seulement conséquents, mais sont aussi proposés à bas prix pendant une année avant de repasser à des prix plus classiques, mais toujours compétitifs. De toute manière, c’est sans engagement et vous avez la possibilité de résilier à tout moment avant la fin de la période promotionnelle. N’hésitez pas à utiliser notre outil dédié pour vous en souvenir.

Avec autant de data disponible, vous aurez largement loisir de non seulement naviguer sur le web à volonté, regarder des films et séries en streaming, et si besoin partager votre connexion avec tous vos appareils.

Et si d’aventure vous avez besoin de partir en voyage en Europe ou dans les DOM, Cdiscount Mobile a aussi prévu une enveloppe 4G pour profiter du réseau à l’étranger. 13 Go sont alloués en ce sens pour le premier forfait (celui de 130 Go) et 15 Go pour le second (celui de 200 Go). De quoi être à l’aise même en déplacement, si vous avez besoin de vous orienter via le GPS de votre smartphone ou de trouver une information pratique sans avoir besoin de vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple.

Des communications (presque) illimitées

Avec ces forfaits, Cdiscount Mobile propose aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Le forfait est valable en France, mais aussi dans 30 destinations à l’étranger, dont les pays européens, ainsi que huit destinations situées dans les DOM. Il y a tout de même quelques restrictions comme des appels qui ne peuvent aller au-delà de 3h et une limite de 129 destinataires maximum par mois.

Cdiscount mobile est un opérateur virtuel (MVNO) qui utilise le réseau 4G de Bouygues Telecom. N’hésitez donc pas à vérifier la qualité et la couverture de ce réseau dans votre localité.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur de forfaits

Afin de découvrir les différentes offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits sans engagement !