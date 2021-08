Ce forfait mobile propose 150 Go de 4G pour moins de 9 €/mois pendant un an

En suivant la tendance actuelle des offres foisonnantes côté forfait, NRJ mobile prend aussi son ticket avec une nouvelle offre sans engagement imposante de 150 Go pour seulement 8,99 euros par mois pendant la première année. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

C’est décidément la période des offres intéressantes pour les forfaits mobile en cette fin d’été. Cette fois-ci, c’est au tour de NRJ Mobile de se mettre en avant avec un forfait colossal de 150 Go pour un prix ridiculement bas pendant la première année de l’abonnement.

Un forfait chez NRJ Mobile, c’est quoi ?

Appels/SMS/MMS illimités

150 Go en France et 15 Go en Europe et DOM

Le réseau de Bouygues Telecom

Prix bas pendant un an

Jusqu’au 24 août 2021, le forfait sans engagement de 150 Go chez NRJ mobile est disponible à 8,99 euros par mois pendant un an, puis le prix passe à 22,99 euros par mois par la suite.

Une enveloppe massive de Go

NRJ mobile n’est pas le dernier pour proposer des forfaits géants à petit prix. Cette offre ne déroge pas à la règle avec une enveloppe de pas moins de 150 Go à utiliser partout en France. Rappelons que l’opérateur est tributaire du réseau de Bouygues Telecom et qu’il propose par conséquent l’une des meilleures couvertures de territoire avec un taux avoisinant les 99 %.

Avec autant de data à disposition, il y de quoi profiter de tout son contenu en ligne : streaming de vidéo en VOD, de musique via les applications dédiées ou même jouer via les services cloud comme Stadia, Xbox Game Pass ou Geforce Now depuis son mobile. Vous pouvez même en profiter pour distribuer votre forfait avec votre proche via le partage de connexion.

Ce forfait est sans engagement, ce qui signifie qu’il est possible de résilier à tout moment, même avant la fin du changement de prix. Côté communication, Il propose les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM. Il y a tout de même une limite: 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

De la data aussi pour l’étranger

L’opérateur a aussi pensé aux personnes ayant tendance à se déplacer à l’étranger avec une enveloppe 4G de 15 Go accessible en Europe et en DOM. C’est bien pratique pour trouver son chemin en utilisant le GPS ou avoir accès à une information sans devoir se connecter à un réseau Wifi. Il faut tout de même savoir que cette enveloppe n’est pas séparée du montant de base de 150Go et qu’elle sera décomptée de celle-ci.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.