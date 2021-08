Les nouveaux forfaits RED sont enfin intéressants : à partir de 80 Go pour 10 €/mois

RED by SFR relance son opération BIG RED jusqu'au 26/08 inclus. Au programme: trois forfaits mobile 4G à partir de 10 euros par mois, toujours sans engagement et sans prix doublé au bout d'un an. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le BIG RED est retour chez l’opérateur vert en cette fin d’été. Il s’agit d’une opération spéciale RED by SFR permettant de casser temporairement les prix des forfaits sans engagement. Cette fois-ci, on parle d’offres allant de 80 à 200 Go pour des prix parmi les plus bas du marché. Vous avez jusqu’à jeudi soir minuit pour en profiter !

Que proposent les forfaits RED ?

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 200 Go en France et 15 Go en Europe

Sans engagement et sans prix doublé au bout d’un an

Jusqu’à jeudi 26 août inclus, RED by SFR propose les trois forfaits suivants en promotion : 80 Go pour 10 euros par mois, 100 Go pour 12 euros par mois et 200 Go pour 15 euros par mois. Ces offres sont sans engagement et sans prix qui double après un an.

L’apport du réseau SFR à petit prix

Les Séries limitées BIG RED sont particulièrement intéressantes pour qui recherche un forfait gonflé en data pour pas cher. Avec l’apport du réseau de SFR, vous êtes assuré d’obtenir une qualité de service couvant plus de 95 % du territoire Métropolitain avec l’un des meilleurs taux moyens de téléchargement du marché d’après l’ARCEP. Côté communication, ces forfaits donnent droit aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM.

80, 100, 200 Go ? 4G, 5G ? Vous avez le choix.

En fonction de votre utilisation ou de vos habitudes, RED vous propose 3 forfaits avec des enveloppes 4G particulièrement fournies. Le forfait 200 Go est parfaitement adapté si votre consommation de data est conséquente, notamment si vous avez l’habitude de regarder vos films et séries en streaming depuis n’importe où sur votre mobile. Les forfaits 80 et 100 Go peuvent répondre aux mêmes attentes si vous n’êtes pas trop gourmands en data.

RED a aussi pensé aux personnes ayant besoin d’utiliser leur mobile depuis l’étranger. Une enveloppe de 4G est dédiée à l’Europe et aux DOM pour chaque forfait, à partir de 8 Go pour le forfait 100 Go, 10 Go pour le forfait de 80 Go et 15 pour le forfait de 200 Go. Ces enveloppes sont proposées en plus et ne sont pas décomptées du forfait de base.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.