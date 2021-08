Avec un forfait 90 Go à 8,99 €/mois, Free mobile est de retour dans la compétition

Free ne compte pas se laisser faire pour la rentrée et propose une nouvelle série limitée très alléchante pour son forfait 4G. Cette fois-ci, l'opérateur décide de casser les prix en proposant une offre sans engagement de 90 Go à seulement 8,99 euros par mois la première année.

C’est le raz de marée côté forfait mobile pour la rentrée avec une quantité importante d’offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. Il ne manquait plus que Free Mobile à l’appel qui dégaine aujourd’hui un nouveau forfait 4G inédit de 90 Go à moins de 9 euros par mois. La dernière fois que l’opérateur a proposé cette offre, elle coutait 1 euro de plus.

Que propose le forfait Free 90 Go ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 90 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an et 150 Go en 5G/4G+ par la suite

Jusqu’au 7 septembre 2021, le forfait mobile Free 90 Go est disponible au prix de 8,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 150 Go de data.

Si vous n’êtes pas intéressés d’aller au-delà de l’avantage promotionnel, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Des communications illimitées

Avant de parler data en 4G, il faut savoir que ce forfait est illimité côté communication. Il propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Il n’est cependant pas aussi fourni que le forfait 5G qui lui propose des destinations internationales incluses comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël.

90 Go de data pour tous vos usages numériques

Free propose cette fois-ci un forfait plus gonflé en data que l’offre précédente pour que vous puissiez profiter encore plus de votre environnement numérique mobile. On pense notamment au streaming de vidéo ou à la navigation sur les réseaux sociaux et même au téléchargement de contenu. Si vous êtes abonné Freebox Pop, vous pouvez également profiter de votre bouquet TV sur votre mobile via l’application Oqee. Enfin, si besoin, n’hésitez pas à utiliser le partage de connexion de votre mobile pour en faire profiter votre entourage.

Pour l’Europe et les DOM, Free mobile a prévu une enveloppe de 10 Go pour que vous puissiez profiter de la data à l’étranger. Cette enveloppe est proposée en plus et n’est pas décomptée du forfait de base comme chez certains opérateurs.

Les informations complémentaires concernant Free Mobile

Sachez tout de même que l’opérateur Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. En France, il existe 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est donc nécessaire de posséder un smartphone compatible avec cette fréquence afin d’en profiter pleinement.

Nous vous proposons donc notre guide dédié des smartphones compatibles afin de profiter de ce forfait dans les meilleures conditions.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.