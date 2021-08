Le TV QLED TCL orienté gaming (HDMI 2.1, 100 Hz) est à moins de 700 €

Le TV QLED 55C729 de TCL vient tout juste de sortir et propose une connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles de nouvelle génération. Déjà plus abordable que ses concurrentes, le téléviseur est encore moins cher, grâce à une ODR qui la fait passer de 899 euros à 699 euros chez Boulanger.

TCL est un constructeur réputé pour ses téléviseurs abordables, avec des technologies d’affichage de qualité, ainsi que des services et fonctionnalités dans l’air du temps. Le modèle C729 est à la fois compatible avec les meilleures normes vidéos, mais aussi compatible HDMI 2.1, afin de satisfaire les joueurs et joueuses les plus exigeant.e.s. Un téléviseur complet qui est à considérer, surtout aujourd’hui grâce à une réduction de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du TCL 55C729

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Avec 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Et une barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos.

Au lieu de 899 euros, le TV TCL C729 de 55 pouces est actuellement en promotion à 799 euros sur le site Boulanger, mais grâce à l’ODR valable jusqu’au 31 août 2021, le téléviseur coûte 100 euros de moins et passe à 699 euros.

Une TV qui a du charme pour son prix

Le constructeur TCL a de nombreuses références à faire pâlir la concurrence. C’est le cas du modèle C729, un TV de 55 pouces, qui propose un design épuré et minimaliste, avec des bordures fines et un pied métallique solide. Il offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité.

Le TV profite bien évidemment de la 4K HDR, mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10+, le Dolby Vision et le HLG. De plus, le C729 dispose d’une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour une expérience sonore immersive comme au cinéma. TCL ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour une meilleure fluidité en toutes circonstances.

Idéale pour les gamers et Android TV aux commandes

TCL pense même aux joueurs et aux joueuses, en intégrant le nouveau standard HDMI 2.1, qui apporte de nombreuses fonctions pratiques pensées pour les jeux vidéo. Ce téléviseur s’associera parfaitement à votre PlayStation 5, Xbox Series X. Le TV C729 affichera sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le Free Sync, afin de lutter contre les déchirures d’écran – ou tearing – et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour finir, le TV tourne sous Android TV, une interface simple à appréhender et surtout donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Retrouvez le TCL 55C729 à 699 € chez Boulanger

