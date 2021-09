Mieux vaut deux fois qu’une, Free mobile lance encore un forfait à moins de 10 €

Free propose un nouveau forfait mobile en série limitée pour les prochaines semaines. Celui-ci vous permet de bénéficier de 80 Go de data 4G pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an. Retrouvez toutes les informations ci-dessous.

Dans le monde des forfaits mobile, une offre en cache forcément une autre. Free mobile est une nouvelle fois mis en lumière aujourd’hui grâce à son forfait 4G en série limitée, qui propose cette fois-ci 80 Go de data au lieu des 90 Go de l’offre précédente, mais toujours avec un tarif fixé à moins de 10 euros par mois pendant un an.

Que propose ce forfait Free Mobile ?

Une offre sans engagement

Avec 80 Go en France et 10 Go en Europe

Et un petit prix pendant toute la première année

Jusqu’au 21 septembre 2021, le forfait mobile Série Free 80 Go est disponible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, vous migrerez automatiquement vers l’offre Free 5G/4G+ 150 Go à 19,99 euros par mois.

Un forfait économique gorgé de data

Free est l’un des opérateurs étant le plus généreux en termes d’enveloppe data pour ses forfaits. Celui proposé dans ce bon plan ne déroge pas à la règle en proposant pas moins de 80Go de données à utiliser partout en France.

Même si l’Arcep a démontré, via un récent rapport, que peu de personnes utilisent autant de données, cela n’empêche pas de pouvoir en faire profiter ses proches via un bon vieux partage de connexion. En tout cas, ce sera largement suffisant pour vous faire profiter d’un internet mobile avec peu de limites pour regarder des contenus vidéo sur les plateformes de VOD (Netflix, Prime Vidéo, OCS, etc.) ou même de naviguer sur les réseaux sociaux. Si par mégarde vous parveniez à passer cette limite de 80Go, lé débit sera simplement réduit et ne donnera pas lieu à une facturation supplémentaire. Vous aurez d’ailleurs loisir d’utiliser le réseau Wifi public de Free mis en place dans les grandes agglomérations françaises.

Free a également prévu une enveloppe 4G pour l’étranger avec 10 Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Cette dernière pourra s’avérer utilise si vous avez besoin de trouver un lieu grâce au GPS ou une simple info sans avoir à vous connecter à un réseau Wifi.

Des communications illimitées, même à l’étranger

Free propose les appels illimités vers les fixes dans l’Hexagone, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Si vous décidez de passer sur le forfait 5G par la suite, en plus du nouveau réseau mobile haut débit, vous profiterez des communications illimitées depuis les USA, le Canada, Israël, l’Australie, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande en plus.

Les informations complémentaires concernant Free Mobile

Sachez tout de même que l’opérateur Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. En France, il existe 12 386 des antennes de cette fréquence sur les 15 361 disponibles, pour une occupation d’environ 80 % du parc. Il est donc nécessaire de posséder un smartphone compatible avec cette fréquence afin d’en profiter pleinement.

Nous vous proposons donc notre guide dédié des smartphones compatibles afin de profiter de ce forfait dans les meilleures conditions.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

