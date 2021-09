L’un des meilleurs rapports qualité-prix de la marque iRobot est en promotion sur Amazon

Le iRobot Roomba 971 n'est pas la meilleure référence de la marque leader du marché, mais ce robot aspirateur est très efficace pour le prix auquel il est vendu actuellement. Amazon le propose à seulement 379 euros au lieu de 499 euros habituellement.

iRobot est une marque est réputée pour ces excellents aspirateurs robots. Elle dispose d’une large gamme d’appareils chargés d’aspirer la poussière à votre place, et c’est évidemment le cas du Roomba 971. C’est un appareil milieu de gamme qui délivre des performances techniques de premier choix sur cette gamme de prix et il est aujourd’hui 120 euros moins chers que d’habitude.

Ce qu’il faut retenir du iRobot Roomba 971

Une forte puissance d’aspiration

De nombreuses fonctions intelligentes

Une autonomie de 75 minutes + recharge automatique

Une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement vendu à 499,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 971 est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Amazon, soit 24 % de remise immédiate.

Efficace et puissant

Le Roomba 971 est l’un des modèles les plus appréciés de la gamme, notamment grâce à ses nombreuses fonctionnalités conçues pour simplifier votre vie au quotidien, mais sans payer le prix fort. Il est équipé d’une double brosse en caoutchouc et d’une quantité de capteurs pour passer efficacement l’aspirateur à votre place. Pour obtenir un ménage complet et précis, il suffit de cartographier votre intérieur via l’application dédiée, afin d’indiquer à votre robot les zones à passer aux cribles. Il gardera en mémoire ses trajets et optimisera ses futurs passages.

Rien ne lui fait peur, car il est capable de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage). Il ne laissera pas de débris, gros ou petits, grâce à son moteur d’aspiration avancée tournant à 10 000 tr/m, qui offre une aspiration 5 fois plus puissante que celle d’un iRobot de la série 600. Avec son intelligence et ses capteurs, les obstacles ne sont pas un problème, car il peut les identifier et les contourner sans s’arrêter dans sa tâche. De plus, son système Dirt Detect, permet aux capteurs de trouver les zones les plus sales et indique au robot de les nettoyer plus en profondeur.

Connecté avec une autonomie correcte

Le Roomba 971 est un robot connecté et dispose de plein de fonctionnalités intelligentes. Il est capable de suggérer des fonctions de nettoyage et d’apprendre de ses erreurs. Vous pourrez contrôler l’aspirateur au son de votre voix pour lancer un cycle ou simplement l’arrêter, via les appareils compatibles Google Home et Alexa Alexa. Autrement, vous pourrez simplement passer par l’application iRobot Home, pour piloter l’appareil, jeter un œil au niveau de batterie et voir la cartographie complète définie par l’appareil.

Quant à l’autonomie, il dispose d’une autonomie assez correcte qui est de 75 minutes environ. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près 2 heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

