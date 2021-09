Les nouveaux Samsung Galaxy Buds 2 sont déjà en promotion

Cet été, Samsung a dévoilé sa deuxième génération de true wireless : les Galaxy Buds 2. Ces nouveaux écouteurs offrent un rendu sonore équilibré et une réduction de bruit active efficace pour un prix contenu. Pourtant, quelques jours après leur sortie, ils sont déjà moins chers sur Amazon, et passent à 134,99 euros au lieu de 149 euros.

Après le succès de ses Galaxy Buds Pro, la firme coréenne a présenté lors de son Galaxy Unpacked les nouveaux Galaxy Buds 2. Ces écouteurs sans fil viennent remplacer les premiers du nom, en apportant des améliorations comme la présence de la technologie de réduction de bruit. Ils sont arrivés depuis deux semaines sur le marché et ils sont déjà 15 euros moins chers.

Les points forts des Galaxy Buds 2

Des écouteurs confortables avec un boîtier compact

Une réduction de bruit active efficace

Une qualité audio assurée par deux transducteurs

Compatible avec la charge rapide

Lancés au prix de 149 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 sont déjà disponibles en promotion à 134,99 euros sur Amazon pour le coloris vert. D’autres coloris sont moins chers grâce à un coupon de réduction d’une valeur de 10 euros.

Retrouvez les Galaxy Buds 2 (coloris vert) à 134,99 € sur Amazon

Retrouvez les Galaxy Buds 2 (coloris noir) à 138,68 € sur Amazon

Retrouvez les Galaxy Buds 2 (coloris violet) à 139 € sur Amazon

Une version Pro allégée

Esthétiquement, les Buds 2 reprennent dans les grandes lignes le design des Buds Pro. Quand d’autres constructeurs proposent le format tige, Samsung propose des écouteurs intra-auriculaires avec un format tout en rondeur. Une fois dans votre conduit auditif, les écouteurs sont très confortables et sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute, notamment grâce à leur légèreté (seulement 6,3 grammes par oreillettes). On retrouve sur les Galaxy Buds 2 une surface tactile plutôt large permettant de les contrôler facilement. Quant au boîtier, il est plutôt compact et sera facile à ranger dans une poche.

Une réduction de bruit active convaincante

En plus de l’isolation passive permise par les embouts en silicone, les Samsung Galaxy Buds 2 prennent en charge la technologie de réduction de bruit active. Un traitement du signal va donc venir réduire les bruits environnants pour vous plonger pleinement dans votre musique. D’après la marque, les écouteurs devraient permettre de réduire le bruit de fond de 98 %. Si, dans les faits, on est loin de ce que peuvent proposer les écouteurs WF-1000XM4 de Sony ou les AirPods Pro d’Apple, les écouteurs parviennent correctement à réduire une bonne partie des bruits. Il existe également un mode transparence qui peut être modifié via l’application Galaxy Wearables et qui propose trois modes : faible, moyen ou élevé.

Concernant l’audio, les écouteurs de Samsung offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs dynamiques. On a donc droit un tweeter, qui va se concentrer sur les aigus et les médiums, et un woofer, concentré sur les graves. De plus, les écouteurs true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus.

38 minutes suffisent pour les recharger à 100 %

Le constructeur sud-coréen promet une autonomie de 5 heures avec la réduction de bruit active, tandis que le boitier déploie lui 20 heures d’utilisation. Sans l’ANC, le boîtier peut monter jusqu’à 29 heures d’autonomie. Lors de notre test, 38 minutes via USB-C ont suffi pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier. La charge sans fil est un peu plus lente, forcément, mais elle est tout de même de la partie. Notez enfin que es Buds 2 sont seulement certifiés IPX2 comparé à l’indice IPX7 des Galaxy Buds Pro. Ils résistent donc qu’à des éclaboussures d’eau projetées à un angle pouvant aller jusqu’à 15°.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2.

