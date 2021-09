Les French Days offrent jusqu’à 1500 € de remise sur la gamme TV LG OLED C1

Les French Days sont souvent l'occasion de faire des trouvailles assez exceptionnelles en termes d'économie. Par exemple, la dernière gamme populaire de téléviseurs LG OLED C1 est trouvable avec jusqu'à 1500€ en moins.

Dernièrement, les TV OLED sont clairement plus abordables que les années précédentes et il est aujourd’hui possible de s’offrir des modèles d’excellente qualité autrement difficilement accessibles. Cette fois c’est toute la gamme LG OLED C1 qui se retrouve en promotion durant ces French Days avec jusqu’à 1500€ de réduction sur tous les modèles allant de 55 à 83 pouces.

Qu’offre la gamme LG OLED C1 ?

Des dalles de 55 à 83 pouces d’une extrême qualité

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

La connectique HDMI 2.1

Voici les baisses de prix constatés sur la boutique en ligne de la Fnac pour les différents modèles de LG OLED C1 :

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher les meilleures offres concernant la TV LG OLED C1, que ce soit en 55, 65, 77 ou 83 pouces.

La C1 offre une qualité d’image exceptionnelle

Forcément, avec une dalle de type OLED, la qualité d’image offerte par le modèle C1 est au rendez-vous. Déjà, la dalle dispose de contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. De plus, la luminosité bénéficie d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente qui lui faisait défaut. Les angles de vision sont également très larges, pas de soucis donc pour se faire des séances de ciné ou de gaming à plusieurs.

Mais c’est surtout au niveau technique que la C1 fait la différence. Elle embarque le nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, une puce qui améliore grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Coté traitement de l’image, elle est compatible Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG, ainsi que du Dolby Atmos pour l’audio. Côté système d’exploitation, elle dispose de la nouvelle interface webOS 6.0 offrant une expérience TV connectée toujours plus fluide et riche en contenu. Tout est pilotable avec la toute nouvelle Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie, mais qui n’offre toujours pas de rétroéclairage.

Un téléviseur pensé pour les joueurs

Ce téléviseur est bien sûr pensé pour regarder des films ou des séries, mais aux vues de ses caractéristiques techniques, il est tout autant, si ce n’est plus, adapté aux joueurs. En premier lieu, la connectique HDMI 2.1 est bien présente et permet un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à sa dalle certifiée 100Hz. C’est une connectique présente sur les consoles de dernière génération comme les Xbox Series X et S ou la PS5. Cette TV dispose aussi d’un mode VRR, ou taux de rafraîchissement variable, qui permet d’éviter le tearing, ou déchirure d’écran. Le temps de réponse est également très rapide (1 ms), mais ce n’est pas tout, puisque la gamme C1 est certifiée G-Sync et AMD FreeSync.

En dehors de tout ça, la C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour interagir à la voix et avec ses appareils connectés. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone en passant par AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la TV LG OLED C1 en 55 pouces.

