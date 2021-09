PC portable : le combo RTX 3060 + Ryzen 5 est à 979 € pour les French Days

Si vous recherchez un ordinateur portable pour jouer tranquillement à vos jeux préférés, nous avons la solution : le laptop Lenovo Legion 5 15ACH6H équipé d’une carte graphique Nvidia GTX 3060 est aujourd’hui disponible à 979,99 euros sur Cdiscount contre 1 147 euros habituellement.

Certains modèles profitent des nouvelles cartes graphiques RTX de la série 3000, pour faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème. Ils sont donc suffisamment puissants pour répondre aux exigences des gamers. Si les PC gaming intégrant une RTX 3060 valent en général plus de 1 000 euros, ce n’est pas le cas du modèle Legion 5 15ACH6H. Grâce à un code promo ce laptop est à 979,99 euros, à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut retenir du Legion 5

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3060 + Ryzen 5 5600H

Compatible AMD FreeSync

Tapis + souris

Au lieu d’un prix barré à 1 147 euros, le laptop gaming Lenovo Legion 5 Lest aujourd’hui disponible en promotion à seulement 979 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo « 20EUROS« .

Un laptop optimisé pour le gaming

Le modèle 15ACH6H de Lenovo est idéal pour les joueurs et joueuses qui privilégient les performances. Pour cela, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous êtes paré pour profiter des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions. Le laptop est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Pour jouer encore dans de meilleures conditions, vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Cette dernière propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 120 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Le Legion 5 est compatible avec la technologie Dolby Atmos pour un plus grand confort visuel, mais aussi pour un son plus net en stéréo.

Robuste et endurant

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. Et malgré sa diagonale de 15 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,4 kg. Il possède un design élégant avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Enfin, le constructeur promet jusqu’à 8 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Côté connectique, on retrouve 2 ports USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 port USB 3.1 Type-C (avec fonction Displayport) et 1 port HDMI 2.0. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil.

