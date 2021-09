Avec ses 3 forfaits mobile, vous pouvez passer à la 5G pour moins de 20 €/mois

Vous venez de vous offrir un smartphone compatible 5G mais vous n'avez pas encore changé votre forfait à cause du prix ? Dans ce cas nous vous proposons une sélection des meilleurs forfaits 5G à moins de 20 euros par mois.

Entre la mise en place exponentielle du dernier réseau mobile en France et l’accessibilité toujours plus grandissante des smartphones compatibles, il devient de plus en plus simple et économique de profiter de la 5G aujourd’hui. Nous vous avons d’ailleurs concocté une sélection des meilleurs forfaits 5G sans engagement du moment.

Les forfaits 5G en promo

Le forfait Free 150 Go

Free fut l’un des premiers à rentrer de plain-pied dans la 5G en installant ses propres antennes sur tout le territoire métropolitain. Son offre est également très visible avec un forfait sans engagement ,5G et unique de 150Go à 19,99 euros par mois. Si vous êtes abonné Freebox, vous bénéficiez du même forfait, mais à 9,99 euros mensuels, ce qui en fait l’offre 5G la moins chère qui soit. Du côté des antennes installées en France, l’opérateur est l’un des plus fournis avec environ 1300 sites 3,5 GHz. Ces dernières sont présentes majoritairement dans les grandes villes et agglomérations, mais tendent à évoluer très rapidement vers les zones rurales ou plus reculées. La 5G est aussi accessible via les antiennes 4G de Free, mais limitées à 700 MHz. Une enveloppe de 25 Go est même prévue pour l’Europe et les DOM que ce soit en 5G ou en 4G.

Côté communications, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Plus de 100 destinations vers les fixes sont incluses et toujours en illimité.

L’offre 5G de Free est à 19,99 euros par mois pour les nouveaux clients et 9,99 euros par mois pour les abonnées Freebox. Cette offre est sans engagement et sans limites de temps.

Le forfait Coriolis 150 Go

Coriolis est un opérateur virtuel ayant récemment été racheté par SFR. À ce titre, il dispose de l’ensemble des installations réseau de l’opérateur historique que ce soit en 4G ou en 5G. L’opérateur dispose de 1005 sites 5G 3,5 GHz et 976 sites 5G/4G partagés (1800 et 2100Mhz) dans toute la France. Ce n’est pas le parc installé le plus important en France, mais il se développe très rapidement. Le forfait de 150Go en lui-même ne coûte que 19,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 24,99 euros mensuels, ce qui reste un prix très correct par rapport au reste du marché.

En dehors de la data, le forfait Coriolis dispose des mêmes avantages que les forfaits 4G illimités de l’opérateur. Les appels, les MMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l’Europe et les DOM. La seule limite est de 3h maximum par appel et/ou de 99 correspondants différents par mois.

Le forfait 5G de Coriolis est à 19,99 euros par mois avant de passer à 24,99 après la première année. Ce forfait est sans engagement.

Le forfait Syma 150 Go

C’est le forfait le plus cher et le plus fourni de l’opérateur virtuel Syma Mobile. Il n’est pourtant que de 19,99 euros par mois et sans prix qui augmente après un an. Il dispose de 150 Go de données 5G entièrement sous le réseau de SFR. Ce dernier dispose des lignes 3,5 Ghz ou 2100 MHZ en partagé avec la 4G.

Pour les communications, Syma mobile propose lui aussi les appels, les SMS et les MMS en illimité en France, depuis l’Europe et les DOM. Attention cependant, nous avons remarqué que l’opérateur avait tendance à brider les communications, ce qui peut avoir un impact sur la qualité des appels et l’envoie de SMS/MMS.

le forfait 5G de 150Go et sans engagement chez Syma mobile est proposé à 19,99 euros par mois, tout ceci sans prix doublé après un an.

Les informations complémentaires

Quel que soit le forfait mobile choisi dans cette sélection, veuillez noter qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Les autres forfaits 5G

