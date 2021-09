Sony WH-CH710 : un bon casque à réduction de bruit pour seulement 63 € lors des French Days

Certaines marques proposent des casques dotés de la réduction de bruit à moindre coût. C'est le cas de Sony : le constructeur propose son modèle WH-CH710, qui est nettement moins cher que ses concurrents. Son prix baisse d'ailleurs encore davantage grâce aux French Days : il passe de 79,99 euros à 63 euros chez Boulanger.

Pour s’acheter un casque muni de la réduction de bruit active, il faut bien souvent disposer d’un budget confortable. Heureusement, certaines marques conçoivent des modèles bien moins chers qui, même s’ils n’arrivent évidemment pas à la cheville des mastodontes, parviennent tout de même à assurer un très bon résultat au quotidien. Le Sony WH-CH710 en est un bon exemple, et en ce moment, il est même moins cher encore grâce à une promotion appliquée lors des French Days.

Ce qu’il faut retenir du casque Sony WH-CH710

Une réduction de bruit active moins chère

Une autonomie de 35 heures

Un casque léger et confortable

Au lieu de 79,99 euros, le casque Sony WH-CH710 (blanc) est désormais proposé à 63 euros chez Boulanger.

Un casque massif, mais confortable

D’abord, le casque Sony WH-CH710 a une taille plus conséquente que le WH-1000XM4, le modèle star de la marque, mais le confort sera de mise, notamment grâce à ses grands coussinets sur ses écouteurs arrondis d’un format circum-aural. Mais surtout, le casque est très léger, notamment grâce à sa matière plastique. Ce sera idéal pour une écoute prolongée sans avoir mal au crâne, même si niveau conception, il sera forcément moins élégant que les casques plus onéreux. À privilégier pour celles et ceux qui préfèrent miser sur la simplicité, donc.

La réduction de bruit active est bien de la partie

Si la réduction de bruit active proposée par le WH-CH710 est loin d’atteindre le niveau de celle du WH-1000XM4, elle a au moins le mérite d’exister et se révèle quand même satisfaisante. Grâce à ses deux microphones intégrés, le casque saura atténuer les bruits environnants pour isoler au mieux son utilisateur. Si vous souhaitez au contraire pouvoir entendre les sons qui vous entourent, sur un passage piéton par exemple, vous pourrez également activer un mode en ce sens. Autrement, côté qualité sonore, le rendu sera très appréciable, avec une signature plutôt neutre qui saura convenir au plus grand nombre.

Une autonomie de compétition

L’autonomie de ce Sony WH-CH710 n’est pas en reste : la marque promet en effet une durée d’utilisation de 35 heures, et ce, même avec la réduction de bruit activée. Vous ne risquez donc pas de tomber en rade en pleine journée. Pour récupérer 1h d’autonomie, il ne faudra attendre que 10 minutes, mais vous devrez tout de même attendre plusieurs heures pour une recharge complète. Enfin, le casque assurera la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, avec un appareillage facilité grâce à la puce NFC. Les compatibilités avec les assistants vocaux (Alexa, Google Assistant et Siri) seront aussi de la partie.

COMMENT SUIVRE LES FRENCH DAYS DE SEPTEMBRE 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

