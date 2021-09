En ce moment chez Sosh, c’est entre 50 et 100 Go à partir de 12,99 €/mois pour ses forfaits 4G

Nouvelles séries limitées pour les forfaits mobile Sosh : 50 et 100 Go de données 4G pour respectivement 12,99 euros par mois et 15,99 euros par mois. Ce sont toujours des forfaits toujours sans engagement et à prix fixe sous le réseau Orange.

Si vous cherchez un forfait mobile avec le meilleur réseau possible, c’est avant tout chez Sosh qu’il faut se tourner. Et si vous souhaitez en plus faire de grosses économies, c’est le bon moment, car les nouvelles séries limitées viennent d’arriver chez l’opérateur utilisant le réseau Orange.

Les forfaits Sosh, c’est quoi ?

Le réseau Orange à petit prix

Entre 50 et 100 Go de data en France

Les appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

Jusqu’au 18 octobre 2021, le forfait 50 Go chez Sosh est proposé à 12,99 euros par mois. Le forfait 100 Go est quant à lui proposé à 15,99 euros mensuels. Ces forfaits sont toujours sans engagement et à prix fixes même après la première année.

Le meilleur réseau au meilleur prix

Sosh dispose du réseau d’Orange et par conséquent, de toutes les infrastructures de l’opérateur historique en France métropolitaine. Les clients Sosh disposent donc de 99 % de couverture réseau en 4G. Orange est réputé pour la qualité de son réseau que ce soit en agglomération ou en zones rurales. D’après l’Arcep, le débit moyen en grande agglomération dépasse les 80 Mb/s en téléchargement tandis que la moyenne nationale se situe aux alentours de 60 Mb/s, ce qui est parfait pour profiter de l’internet mobile avec les meilleures conditions possibles.

Pour les communications, les forfaits en séries limités proposent les appels, les SMS et les MMS en illimités en France, dans la majorité des pays européens et dans les DOM. La limite se situe à 250 correspondants différents par mois et 3h maximum par appel.

Le choix dans la data

Avec 50 à 100 Go de 4G en fonction du forfait choisi, c’est un montant de data on ne peut plus suffisant pour regarder du contenu en streaming avec la meilleure qualité possible et sans vraiment de limitation sur votre mobile. C’est également le top pour naviguer sur les réseaux sociaux sans avoir devoir se connecter à un réseau Wifi. Avec le partage de connexion, vous pouvez même en faire profiter vos proches, surtout dans les zones les moins bien servies en Fibre ou ADSL.

Les forfaits Sosh comportent également 8 à 15 Go de données 4G utilisables en Europe et dans les DOM. De quoi utiliser son GPS ou trouver quelques infos à l’étranger en cas de besoin sans avoir à payer un supplément.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !