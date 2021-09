Ce SSD NVMe avec 1 To de stockage est le meilleur rapport capacité-prix du moment

L'installation d'un SSD NVMe dans votre PC est fortement recommandée pour gagner en réactivité et en fluidité. En ce moment, le PNY CS3030 de 1 To avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 3 500 Mo/s est aujourd'hui disponible à un excellent prix sur le site Rue du Commerce : 114,99 euros au lieu de 179,99 euros habituellement.

PNY est un fabricant américain de matériel informatique. Il est réputé pour être l’un des principaux fabricants de modules mémoires, cartes mémoires flash, clés USB, disques SSD, cartes graphiques et accessoires. Si la concurrence est assez rude, PNY arrive à proposer ses produits en étant plus accessible que les autres, comme c’est aujourd’hui le cas avec son SSD NVMe avec 1 To de stockage, qui profite d’une réduction de près de 65 euros sur son prix.

Ce qu’il faut retenir du SSD de PNY

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 3 500 Mo/s

Plus compact qu’un SSD classique

Et une consommation énergétique assez faible

Au lieu d’un prix barré à 179,99 euros, le SSD interne M.2 NVMe de 1 To est actuellement disponible en promotion à 114,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit 36 % de remise immédiate.

L’avantage d’un SSD NVMe : installer en deux temps trois mouvements

Comme toujours les SSD NVMe, reprennent une conception proche d’une barrette de RAM. Ce format compact de stockage interne est devenu particulièrement apprécié depuis quelques années pour son côté pratique lors de l’installation. Contrairement aux SSD classiques, il vous suffit tout simplement de le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

Plus performant qu’un SSD classique

Les avantages des SSD NVMe sont nombreux par rapport aux SSD classiques. En plus d’être faciles à installer, ils offrent de bien meilleurs débits et donc de meilleures performances. Sur ce modèle, PNY propose des débits de transfert interne de 3 500 Mo/s en lecture, et de 3 000 Mo/s en écriture. À titre de comparaison, un SSD SATA III atteint généralement une vitesse moyenne de 600 Mo/s. C’est 6 fois plus rapide donc.

Enfin, doté d’une capacité de stockage jusqu’à 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin de lancer des programmes nécessitant de la réactivité (montage vidéo, graphisme…), ou que vous souhaitez améliorer de quelques FPS vos jeux vidéo et surtout réduire leurs chargements, ce SSD M2 est une très bonne solution. De plus, ce SSD est basé sur la technologie flash NAND, qui permet de consommer beaucoup moins d’énergie et de fonctionner à une température moins élevée.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer ce SSD NVMe de PNY avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.