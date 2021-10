DJI OM 4 : ce stabilisateur pour smartphones passe enfin sous les 100 €

Si votre smartphone est votre outil principal pour prendre des photos, l'achat d'un stabilisateur dédié prend alors tout son sens. Le DJI OM 4 fait partie des meilleures références du marché et il voit aujourd'hui son prix passer de 149 euros à seulement 99 euros sur Amazon.

La stabilisation sur smartphones commence à être de mieux en mieux gérée, que ce soit logiciellement ou mécaniquement comme le Vivo X51 avec son système de gimbal intégré, mais c’est encore loin d’être parfait. Pour obtenir un résultat vraiment probant, il faut miser sur un stabilisateur de qualité comme peut l’être le DJI OM 4. Un modèle plus récent est disponible, alors celui datant seulement de l’année dernière profite d’une belle baisse de prix de 50 euros pour devenir plus abordable que jamais auparavant.

Ce qu’il faut retenir du DJI OM4

Le design compact et pliable, donc pratique

Le nouveau système de fixation magnétique, très efficace

La stabilisation toujours au top, avec de nombreuses fonctionnalités

Au lieu de 149 euros habituellement, le stabilisateur pour smartphones DJI OM 4 est actuellement disponible en promotion à seulement 99 euros sur Amazon, soit 34 % de remise immédiate.

Un stabilisateur toujours aussi excellent

Le DJI Osmo Mobile 3 est un excellent stabilisateur et visiblement l’OM 4 s’en inspire beaucoup. Le design reste assez similaire avec ce dernier, quoiqu’un peu plus compact qu’avant une fois déplié (276 x 120 x 103 mm contre 285 x 125 x 103 mm) pour un poids en revanche presque identique (plus de 400 grammes pour les deux). On retrouve évidemment le système de stabilisation sur 3 axes hérité des drones de la même marque, qui fournit toujours des résultats excellents, et peu ou proue les mêmes fonctionnalités.

Dans la liste, on peut compter évidemment sur la présence de l’ActiveTrack (3.0) qui suit automatiquement l’objet de votre choix, le Time Lapse en mouvement pour changer des plans fixes ou encore le fameux mode Hyperlapse qui permet de créer une sorte de vidéo accélérée et stabilisée lorsque vous vous déplacez. Tout cela se passe à travers l’application DJI Mimo (disponible sur iOS et Android), mais il y a bien une fonctionnalité que l’OM 4 n’a pas reprise de la troisième génération des stabilisateurs pour smartphones : il s’agit du Dynamic Zoom. Ce mode est en fait repris du drone DJI Mavic 2 Zoom et permet de créer facilement le fameux effet Vertigo rendu populaire par Hitchcock. Ce dernier est assez particulier et donne l’impression que l’arrière-plan s’éloigne (ou se rapproche) alors que le sujet reste intouché.

Le nouveau système magnétique très pratique

Avant, le smartphone tenait par un simple effet de pression effectué par le bras mécanique du stabilisateur, ce qui n’est pas forcément très sécurisant pour votre compagnon de poche. Maintenant, le DJI OM 4 rend le tout plus robuste grâce à un nouveau système de fixation magnétique. Il suffit de placer la bague métallique (fournie dans la boîte) au dos de votre smartphone et le tour est joué. Vous pourrez alors agiter le stabilisateur sans craindre une chute, mais il ne faut pas faire le bourrin non plus.

Sur le manche, on aperçoit les boutons de contrôle aux mêmes emplacements que le Omso Mobile 3. Le joystick, les deux boutons de contrôle et les diodes sont ainsi toujours disposés en façade et la gâchette de zoom reste à gauche, sans oublier le port USB-C à droite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI OM 4.

