Buds Air 2 : les nouveaux écouteurs accessibles de Realme sont à -40 %

Les écouteurs sans fil sont désormais très répandus sur le marché, mais les tarifs de ce type de produits ne conviennent pas toujours à toutes les bourses. C’est pourquoi Realme a lancé ces écouteurs true wireless à un tarif abordable. Et aujourd’hui, les Buds Air 2 profitent d’une belle promotion, car leur prix passe de 49,99 à seulement 29,99 euros seulement sur Cdiscount.

Suite à la réussite de Realme sur le marché des smartphones avec des prix très agressifs, à présent la marque chinoise, tient à faire de même pour les true wireless, et propose les Buds Air 2. Si ces derniers reprennent en partie le design de la version Pro, et dispose même de la réduction de bruit, ils sont surtout pensés pour les petits budgets. En ce moment, ces écouteurs sont à moins de 30 euros.

Ce qu’il faut retenir des Buds Air 2

Des écouteurs intra-auriculaires avec un format tige

La présence de la réduction de bruit active

La bonne autonomie

Lancés à 50 euros, les écouteurs sans fil Buds Air 2 de Realme sont disponibles à seulement 29,99 euros sur le site Cdiscount, soit 20 euros de remise immédiate.

Un design réussi pour le prix

Les Buds Air 2 affichent un design assez similaire à la version Pro. Ils pourraient également nous faire penser aux écouteurs de la marque à la Pomme, car sur les écouteurs de Realme, on retrouve des oreillettes en format tige intra-auriculaires avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles. Concernant les contrôles, vous pourrez mettre la musique en pause, passer au titre suivant ou de basculer entre les différents modes à l’aide de surfaces tactiles. Et si vous avez des doutes sur la résistance, sachez qu’ils sont certifiés IPX5 et résisteront donc à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

La réduction de bruit à prix accessible

Pour ses écouteurs entrée de gamme, Realme a tenu à reprendre l’une des principales fonctionnalités proposées sur les modèles Pro, à savoir la réduction de bruit active. Cette dernière est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants, jusqu’à 25 dB d’après la marque, soit plus que les FreeBuds 4i de Huawei — jusqu’à 22 dB.

Sachez tout de suite que cette réduction reste loin d’être aussi efficace que celle des meilleurs écouteurs du marché — on pense par exemple aux AirPods Pro ou des Sony WF-1000XM4. Mais pour ce prix abordable, on pardonnera cette différence, car l’ANC s’avère assez efficace pour éliminer certains bruits gênants et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous avec le mode Transparence, pratique dans certaines situations comme pour traverser un passage piéton ou écouter une annonce en gare.

Un rendu sonore correct, mais avec quelques concessions

Avec leur format intra-auriculaire, les Buds Air 2 devraient offrir une bonne isolation passive et une bonne qualité audio, notamment avec la présence des haut-parleurs de 10 mm de diamètre. Toutefois, il a fallu faire quelques concessions sur ces écouteurs, Realme fait l’impasse sur la prise en charge de l’aptX ou du LDAC. Il faudra vous contenter des codecs SBC et AAC, qui seront toutefois suffisants si vous écoutez vos morceaux sur les plateformes de streaming les plus connues comme Spotify ou Apple Music. Le constructeur communique également sur une latence « super low » (super basse) de 88 millisecondes. La connexion Bluetooth est quant à elle assurée par la version 5.2 de la norme sans fil.

Enfin, côté autonomie, le constructeur chinois annonce jusqu’à cinq heures d’écoute sur ses écouteurs sans la réduction de bruit. Quant au boîtier, il permet un total de 25 heures d’écoute.

