Le Xiaomi Poco X3 Pro est à moins de 200 € grâce à ce code promo exclusif

Xiaomi affiche une véritable volonté d'offrir le meilleur rapport qualité-prix possible sur les smartphones entrée et milieu de gamme. C'est le cas du Poco X3 Pro, qui embarque une fiche technique solide tout en conservant un prix bas et qui l’est d’autant plus grâce à cette promotion disponible sur le site officiel. La version 6 + 128 Go passe de 249,90 euros à seulement 197,91 euros grâce à un code promo.

Autrefois il était difficile de trouver un smartphone à moins de 200 euros, qui propose de bonnes performances sans ralentissement. Mais grâce à Xiaomi cette époque est révolue, car le constructeur nous propose une large gamme de smartphones pouvant presque se mesurer aux smartphones premium, avec des caractéristiques techniques de haute volée. C’est le cas du Xiaomi Poco X3 Pro qui est en ce moment plus de 50 euros moins cher sur la boutique officielle.

Pourquoi ce smartphone est-il excellent pour son prix ?

Car il s’équipe d’un écran FHD+ à 120 Hz

Propose de bonnes performances avec le Snapdragon 860

Et dispose d’une bonne autonomie avec une charge rapide 33 W

Au lieu d’un prix barré à 249,90 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 128 + 6 Go de RAM est actuellement en promotion à 197,91 euros sur la boutique officielle, en utilisant le code promo GOTAGA10. Le constructeur chinois propose également la version 256 + 8 Go de RAM en promotion, qui passe à 224,91 euros contre 299,90 euros habituellement avec le même code promo.

Une fiche technique épatante pour le prix

Le Poco X3 Pro s’affiche à un prix très agressif, et pour moins de 200 euros, vous êtes tout de même assuré d’avoir un smartphone performant. Xiaomi n’a pas fait d’énormes concessions en matière de puissance, surtout sur sa version Pro, car contrairement à la version classique, elle a l’avantage de proposer la puissante puce Snapdragon 860, couplé à 6 Go de mémoire vive. Si cette configuration est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, elle met surtout l’accent sur le jeu. Avec sa gravure en 7 nm, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands avec de beaux graphismes (élevés).

Et même si son écran n’est pas AMOLED, le smartphone garantit une expérience de navigation totalement fluide, car il dispose d’une dalle IPS LCD en Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz — une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus, pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Un smartphone endurant, mais avec un module photo limité

Bien sûr, si Xiaomi a pensé à équiper son smartphone d’un bon processeur pour satisfaire les joueurs, il va de soi que pour permettre de jouer aussi longtemps que possible, il est important de pouvoir compter sur une batterie colossale. De ce côté-là, Xiaomi ne déçoit pas puisque le Poco X3 Pro intègre une batterie de 5 160 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le smartphone est capable de tenir deux jours, tout en se rechargeant complètement en à peine une heure. Toutefois, comptez plutôt une journée d’autonomie, car l’écran LCD est plus énergivore qu’un écran AMOLED, et fera surement descendre l’autonomie plus rapidement, surtout si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes.

Pour finir, côté photo, le X3 Pro embarque un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Sur le papier, ce dernier offre une bonne polyvalence, mais ce n’est que le capteur principal qui se montre convaincant, et permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

