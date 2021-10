Plus que quelques heures pour profiter de ces forfaits 100 Go pas chers

Si vous hésitez encore à changer de forfait pour une enveloppe de Go plus importante et moins chère, c'est le bon moment. Trois opérateurs proposent leurs offres mobile pendant encore une journée avec 100 Go de données 4G avec des prix allant de 8,99 à 14,99 euros mensuels.

Il est encore temps de faire de sacrées économies sur son forfait mobile. Chez B&You, Prixtel et Cdiscount Mobile, Il reste en effet que quelques heures pour profiter de forfaits gonflés en data (100 Go) tout en payant le moins possible. On vous donne tous les détails dans cet article.

Les avantages de ces forfaits mobiles pas chers

Les appels, SMS et MMS illimités

100 Go de données à utiliser partout en France

Le réseau Bouygues ou SFR en fonction du forfait

C’est le dernier jour pour profiter d’au moins l’une de ces offres. B&You propose son forfait 100Go à 14,99 euros par mois, Prixtel et son forfait de 100 Go sont à 9,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 15,99 euros par la suite et le forfait de 100 Go chez Cdiscount mobile est à 8,99 euros mensuels pendant un an avant de repasser à 20 euros par mois. Ces 3 forfaits sont sans engagement et disposent des mêmes avantages côté communication.

De la data, en veux tu ? En voilà !

Le gros avantage de ses offres concerne les enveloppes data assez conséquentes pour un rapport Go-prix de qualité. 100 Go de données 4G, quel que soit le forfait choisi, c’est bien assez pour profiter partout en France d’un internet mobile sans réelles limitations. De cette manière, il sera bien pratique de regarder des séries en streaming ou simplement naviguer sur internet et les réseaux sociaux. La seule différence concerne le réseau, B&YOU et Cdiscount Mobile utilisant le réseau de Bouygues Telecom, tandis que Prixtel utilise celui de SFR. La différence se fera en fonction de votre localité même si chacun des opérateurs historiques affirme couvrir plus de 99% de la population du territoire métropolitain.

Côté communication, chacun des 3 forfaits offre les mêmes avantages, à savoir les appels les SMS et les MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

La différence se fait à l’étranger

Il n’y a finalement que très peu de choses qui différencient ces forfaits au-delà de l’opérateur. Mais le choix peut aussi se porter sur les données valables à l’étranger qui changent légèrement d’un opérateur à l’autre. Chez B&You, l’enveloppe utilisable en Europe/DOM est de 12 Go, elle est de 15 Go chez Prixtel et enfin de 13 Go chez Cdiscount Mobile.

C’est Prixtel qui dispose donc de la plus grande enveloppe et surtout, elle est proposée en plus là où les autres sont décomptées du forfait de base. Attention donc à votre choix, surtout si vous avez l’habitude de vous déplacer à l’étranger.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !