Le Facebook Portal Plus est enfin à un prix convenable sur Amazon (-67%)

Sorti en 2019, le Facebook Portal Plus est un écran connecté qui permet de communiquer aisément avec vos proches. Si son prix de lancement était trop onéreux, aujourd’hui il profite d’une remise de 200 euros, et chute à seulement 99 euros.

Cela fait maintenant deux ans que le Portal Plus de première génération est sorti. Ce dernier a l’avantage d’être à la fois un écran connecté pour passer des appels vidéos avec ses proches, mais aussi de faire office d’enceinte connectée. S’il a su convaincre la rédaction avec une note de 8/10, son prix autrefois assez repoussant — près de 300 euros — devient aujourd’hui beaucoup plus intéressant grâce à une remise de 67 %.

Ce qu’il faut retenir du Facebook Portal Plus

Un grand écran avec un design pratique

Une caméra ultra grand-angle efficace

Alexa intégré avec des haut-parleurs convaincants

À son lancement, le Facebook Portal Plus était à 299 euros, mais aujourd’hui il est disponible à seulement 99 euros sur Amazon. Une belle économie de 200 euros sur la facture.

Un design original

Pour la version Plus de son écran connecté, la firme de Mark Zuckerberg propose un écran IPS LCD de 15,6 pouces en définition HD qui est inclinable — mode portrait, paysage. Il est vrai que cette diagonale peut sembler assez imposante, mais la dalle du Portal Plus est fine et pivote d’une position à une autre très facilement. Vous pourrez donc orienter votre écran selon vos besoins, en mode portrait lors d’un appel visio par exemple, ou bien en mode paysage pour consulter une recette de cuisine lorsque vous êtes aux fourneaux.

Cet écran intègre donc une caméra ultra grand-angle de 12,5 mégapixels avec un champ de vision de 140 degrés. Elle se montre très efficace, et diffuse en HD. Avec l’ultra grand-angle, vous êtes assuré d’avoir toute la famille dans le cadre, même lorsque la luminosité manque. D’autant plus que la fonction Smart Camera permet de suivre vos moments et s’adapte si une personne vous rejoint lors de votre appel. Même chose pour le son, la fonction Smart Sound permet de réduire les bruits de fonds et améliore le rendu de votre voix. En parlant de son, cet écran est aussi équipé de haut-parleurs d’une puissance de 20 watts. Et si les basses sont peu présentes, la partie sonore est convaincante et sera suffisante pour écouter de la musique ou regarder un film.

Un appareil conçu pour communiquer avec vos proches

Cet écran connecté est avant tout pensé pour passer des appels vidéos via Facebook Messenger et WhatsApp. Le géant Facebook tient à faciliter vos communications avec vos proches, qu’ils aient un smartphone ou une tablette. Et même professionnellement, le Portal Plus est adapté pour vos réunions en visioconférence avec différentes applications comme Webex, ou encore Zoom. D’ailleurs, Facebook pense également à vos enfants, en intégrant un mode Story Time et Effets AR. Vous allez pouvoir donner vie aux histoires que vous racontez à vos enfants avant de dormir, avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée.

Néanmoins Portal Plus n’est pas seulement conçu pour le contenu Facebook — Messenger et/ou WhatsApp — car le réseau social s’est associé avec Amazon, afin de proposer sur son smart display l’assistant vocal Alexa. Ainsi, comme sur l’echo show, vous pourrez poser vos questions par la voix : demander la météo, mettre de la musique, lancer une chaîne TV, mais aussi gérer votre maison connectée.

Facebook et la vie privée ?

Facebook pense bien sûr à la confidentialité, un sujet bien sensible de nos jours. Il est alors possible de désactiver votre caméra ou le microphone, du bout des doigts, ou bloquer physiquement l’objectif de la caméra avec le cache-objectif inclus. Une lumière rouge vous notifiera que votre caméra, ou que votre microphone, est bel et bien éteint. Enfin, il est possible de surfer sur Internet grâce au navigateur Web qui est inclus.

