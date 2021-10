Le Dell Inspiron 13 généreusement équipé d’un i7 11e gen coûte 200€ de moins

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le Dell Inspiron 13-7306 répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment il est en promotion et passe à 1 099,99 euros au lieu de 1 299,99 euros.

Si vous recherchez un PC portable capable de se transformer en tablette, mais qui délivre aussi une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers Dell. En plus de sa gamme XPS, Dell commercialise les PC portables Inspiron, déclinés dans plusieurs formats. Ici le Dell Inspiron 13 propose des performances assurées par un Intel Core i7 de 11e génération, ce qui en fait une machine idéale pour la productivité, en plus d’être hybride. Il est en ce moment moins cher grâce à une réduction de 15 %.

Les points forts de cet ultrabook

Un laptop élégant 2 en 1

Un processeur i7 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 299,99 euros, le PC portable Dell Inspiron 13-7306 est en promotion et passe à 1 099,99 euros grâce à une remise de 15 %, sur le site Rue du Commerce.

Un ultrabook haut de gamme conçu pour un usage multiple

Le Dell Inspiron 13 s’inscrit comme un ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. C’est un laptop élégant et sobre aux finitions soignées. Et la marque tient à misé sur la légèreté, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,2 kg et 19 mm d’épaisseur. Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop est doté d’une dalle IPS de 13 pouces peu encombrante, aux bordures extrêmement fines.

Sa dalle affiche une résolution FHD assez classique de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et s’avère très agréable au quotidien, grâce à un traitement antireflet qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision. En résumé, ce laptop a de quoi offrir un espace de travail important, même sur une dalle de cette taille. De plus, il a la particularité d’être 2-en-1, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé à la fois en mode PC ou bien en mode tablette grâce à sa charnière pivotante à 360 degrés. En effet, avec ce modèle vous pourrez profiter de la réactivité de l’écran tactile afin d’interagir facilement sans avoir à associer un stylet.

Une fiche technique qui a du répondant

Cet ordinateur portable a été conçu pour un usage multiple. Il convient aussi bien pour les tâches les plus simples que pour du gaming ou de la création multimédia. Cela est possible grâce à l’intégration du processeur de 11e génération d’Intel. En effet, sous le capot, l’Inspiron 13 est bien équipé, on retrouve un Intel Core i7-1165G7 cadencé à 2,8 GHz. Avec une telle configuration, l’ultrabook Inspiron a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Et pour couronner le tout, il a l’avantage d’embarquer une carte graphique Intel Iris Xe, ce qui vous permettra de profiter de sessions de jeux en Full HD dans de bonnes conditions, sur des jeux 3D gourmands — de quoi ravir certains joueurs. Une configuration suffisamment musclée donc, qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Et bien sûr, pour profiter pleinement des capacités de cet ultraportable, le constructeur Dell a été plutôt généreux au niveau de la batterie. Avec une batterie de 53 Wh, l’Inspiron 13-7306 tiendra facilement une journée avec 7,5 heures d’autonomie annoncée. Enfin côté connectique, le PC portable intègre un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 1 Type A, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte SD ainsi qu’une prise jack. On peut également compter sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth.

Notez enfin que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire notre article dédié.

