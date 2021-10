Grâce à cette nouvelle offre, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est plus abordable

La Samsung Galaxy Tab S7 FE reprend une bonne partie de la fiche technique des tablettes premium de la gamme S7, mais pour un prix plus contenu. Et sorti il y a quelques mois, ce modèle plus abordable le devient encore plus avec une promotion cumulée à une offre de remboursement, faisant passer le prix de 599 euros à 530,10 euros.

La gamme FE a su séduire les fans de Samsung en proposant des caractéristiques haut de gamme sans trop faire de concessions, pour un prix plus accessible. La nouvelle tablette Galaxy Tab S7 FE ne fait pas exception à la règle, et propose une fiche technique équilibrée avec des allures premium sans faire flamber la facture. Elle a de nombreux atouts et devient plus intéressante en ce moment grâce à cette promotion cumulée à une offre de remboursement.

Pourquoi la Galaxy Tab S7 FE est intéressante ?

Elle dispose d’un design aux finitions premium

Elle offre de belles performances avec son Snapdragon 750G

Et dispose d’une grosse batterie de 10 090 mAh + charge rapide

Bonus : le S Pen est inclus

Lancée au prix de 599 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi 64 Go est actuellement affichée à 589 euros sur le site Rue du Commerce. Mais en ce moment, pour tout achat de ce modèle, Samsung vous rembourse 10 % (jusqu’au 15 novembre 2021), et fait passer le prix de la tablette à 530,10 euros seulement. De plus, la tablette profite aussi d’une offre de lancement, permettant d’avoir au choix une paire de Galaxy Buds Live offert ou bien un Book Cover Keyboard offert (valable jusqu’au 31 octobre 2021).

Boulanger propose également une remise sur la Galaxy Tab S7 FE. Le commerçant la propose dans un pack avec un book cover à 599 euros au lieu de 698. Et grâce à l’offre de remboursement (-10%), ce pack passe à 539,10 euros.

Une version « light » convaincante

La Galaxy Tab S7 FE est la dernière tablette dévoilée par Samsung, qui fait partie de la gamme FE (Fan Edition). Cette dernière reprend les bases de la gamme premium des Galaxy Tab S7 et S7+, mais en version plus allégée et plus accessible — sans pour autant négliger les performances. Ainsi, la Galaxy Tab S7 FE s’accompagne d’un écran LCD de 12,4 pouces pour une définition de 2560 x 1600 px limité à 60 Hz. On ne retrouve donc pas d’AMOLED ni de 120 Hz comme sur la S7… mais la FE offre tout de même une belle luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine.

En termes de puissance, contrairement aux plus premium qui embarquaient le Snapdragon 865+, la tablette S7 FE est animée par la puce Snapdragon 750G avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Cette configuration reste efficace, et bien suffisante pour faire fonctionner la tablette sans latence et vous offrir une expérience fluide même quand vous jouez à des jeux gourmands. D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, l’une de ses plus grandes qualités c’est bien sa batterie. En effet, Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh capable de faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation.

Un design inspiré de la version premium

Cette S7 FE n’a pas négligé son look et propose des finitions aussi soignées que de la Galaxy S7+. Elle profite du savoir de la marque coréenne, et dispose d’une conception légère (608g)et peu encombrante (6,3 mm). Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte. D’ailleurs, la tablette est compatible 5G et son stockage peut être étendu jusqu’à 1To. Samsung a aussi décidé de faire l’impasse sur tout capteur d’empreinte digitale. Il faut donc se contenter d’un déverrouillage via la reconnaissance faciale.

La différence se voit une fois la tablette retournée. En effet, au niveau de l’appareil photo la FE possède qu’un seul capteur. Et même si cela n’a jamais été le fort des tablettes Samsung, la S7 FE fait le job avec son capteur arrière de 8 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 5 mégapixels et permet de faire des appels en Visio de bonne qualité. Quant au son, la tablette dispose de deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos avec une qualité très correcte, en plus d’un micro de bonne qualité avec une bonne puissance de captation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

